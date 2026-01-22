China Eastern Airlines lanciert großangelegte Kampagne für internationale China-Reisende

China Eastern Airlines (CEA) gab kürzlich bei der Eröffnungszeremonie der Kampagne „Einkaufen in China 2026“ sowie der Neujahrs-Konsumsaison bekannt, im Jahr 2026 Konsumgutscheine im Gesamtwert von über 100 Millionen RMB (14,35 Millionen US-Dollar) weltweit zu verteilen.

Die landesweite Kampagne zur Ankurbelung des Konsums wird gemeinsam vom Handelsministerium der Volksrepublik China und der Volksregierung der Stadt Shanghai ins Leben gerufen.

Zu den landesweit geplanten Maßnahmen zählen unter anderem spezielle Verkaufsaktionen rund um Einkäufe zum Chinesischen Neujahr, ausgewählte Produkte und Dienstleistungen sowie internationale Konsumangebote, ergänzt durch weitere thematische Aktivitäten zur Belebung des Konsums.

Unterdessen erklärte die Fluggesellschaft, sie werde die Vermarktung ihrer innovativen Produkte weiter intensivieren, darunter China PASS – ein Angebot, das Vorteile im Luftverkehr, lokale Verkehrsmittel, Kultur- und Tourismusattraktionen sowie Konsumangebote in einem einzigen, benutzerfreundlichen Pass bündelt.

Nach Angaben von CEA will die Gesellschaft ihre innovativen Angebote nutzen, um gemeinsam mit Partnern aus Bereichen wie Handel, Tourismus, Kultur, Sport und Gesundheitswesen hochwertige Ressourcen und Vergünstigungen zu integrieren, mit dem Ziel, internationalen Passagieren gezieltere Dienstleistungen und ein verbessertes Reiseerlebnis zu bieten.

Das globale Streckennetz von CEA umfasst 255 Ziele an 245 Standorten in 40 Ländern und Regionen.

Die Fluggesellschaft hat kürzlich über ihre internationale Webseite einen kombinierten Luft-Schienen-Verkehrsdienst eingeführt, der Zahlungen in mehreren Währungen mit ausländischen Bankkarten ermöglicht und es Reisenden aus dem Ausland erlaubt, integrierte Flug- und Bahntickets in einer einzigen Transaktion zu erwerben.

Die Dienstleistung verbindet derzeit die internationalen Ziele von CEA über wichtige Drehkreuze in Shanghai, Beijing, Xi’an und Kunming sowie weiteren chinesischen Städten und bietet komfortable Umsteigemöglichkeiten zwischen Flug- und Bahnsegmenten.