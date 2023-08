China Eastern Airlines eröffnet am 28. Sep. Direktflugzeuge Shanghai – Istanbul

China Eastern Airlines hat die Aufnahme von Direktflügen zwischen Shanghai und Istanbul ab dem 28. September 2023 angekündigt. Dies ist das erste Mal, dass eine chinesische Fluggesellschaft einen Direktflug zwischen China und der Türkei anbietet und damit eine neue Verbindung zwischen diesen beiden weltberühmten Städten und global bedeutenden Luftverkehrsknotenpunkten eröffnet.

Der Hin- und Rückflug Shanghai – Istanbul mit der Flugnummer MU703/704 wird dreimal pro Woche angeboten. Der Hinzug startet dienstags, donnerstags und samstags um 1:30 Uhr Beijing-Zeit vom Internationalen Flughafen Shanghai Pudong und erreicht den Istanbul Flughafen um 8:30 Uhr Istanbul-Zeit. Der Rückflug startet dienstags, donnerstags und samstags um 14:00 Uhr Ortszeit vom Istanbul Flughafen und kommt am folgenden Tag um 5:30 Uhr Beijing-Zeit am Internationalen Flughafen Shanghai Pudong an.

Istanbul erstreckt sich auf beiden Seiten der Bosporus-Meerenge, die Asien und Europa trennt, und ist die einzige Stadt der Welt, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Angesichts des stetigen und schnellen Wachstum des Marktes für zivile Flugreisen baut China Eastern Airlines 2023 aktiv ihr internationales Streckennetz aus. Die Strecke Shanghai – Istanbul, die Asien und Europa miteinander verbindet, ist für China Eastern Airlines ein wichtiger Schritt zur Stärkung ihrer Präsenz auf dem Weltmarkt.

Die Flugverbindung Shanghai – Istanbul bietet nicht nur Direktpassagieren eine bequeme und schnelle Reise an, sondern liefert auch Anschlusspassagieren eine größere Auswahl und effiziente Anschlussflüge nach der Ankunft. Passagiere, die um 08:30 Uhr in Istanbul ankommen, können bequem mit den nachfolgenden Flügen nach Europa, Afrika und anderen Zielorten weiterreisen. Passagiere, die in Shanghai Pudong ankommen, können die breite Flugauswahl des Flughafens Pudong vollständig nutzen und mit den Flügen der größten Heimatfluggesellschaft, China Eastern Airlines, eine effiziente Verbindung zum chinesischen Festland, nach Hongkong, Macao, Taiwan sowie in Südostasien und Nachbarländer wie Japan und Korea herstellen.