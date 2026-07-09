China Eastern Airlines bietet Gratis-WLAN in allen Großraumjets

China Eastern Airlines (CEAir) kündigte gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Shanghai Airlines den weiteren Ausbau ihres Konnektivitätsservices an Bord an. Seit dem 3. Juli steht allen Passagieren auf allen Großraumflugzeugen kostenloses WLAN zur Verfügung.

Diese Maßnahme ist Teil der fortlaufenden Bemühungen der Airline, die Servicequalität zu verbessern und das Passagiererlebnis durch technologische Innovationen zu optimieren. Sie markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Konnektivität an Bord in der chinesischen Zivilluftfahrt.

Mit diesem Upgrade können Passagiere auf von CEAir betriebenen Großraumflügen im gesamten globalen Streckennetz der Airline kostenloses WLAN nutzen.

Passagiere in Premiumkabinen erhalten Zugang zu einer Hochgeschwindigkeitsverbindung, während Passagieren der Premium Economy Class und Economy Class eine Standardverbindung zur Verfügung steht.

Über die kostenlose Konnektivität an Bord hinaus baut CEAir auch den Einsatz digitaler Technologien in allen Betriebsbereichen weiter aus. Das Digital-Twin-Cockpit-System ermöglicht eine Echtzeitüberwachung des Flugzeugzustands während der gesamten Reise und erhöht durch Datenübertragung im Millisekundenbereich die Flugsicherheit.

Darüber hinaus wurde der intelligente Kabinenservice an Bord umfassend modernisiert, sodass Passagiere ihre Mahlzeiten nach persönlichen Vorlieben vorab auswählen können.

Als Vorreiter bei der Anwendung von Boden-Luft-Verbindungstechnologien in der chinesischen Zivilluftfahrt erklärte CEAir, das Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich dafür eingesetzt, die Abdeckung der Konnektivität an Bord auszubauen und das Nutzererlebnis zu verbessern.

Laut der Airline wird CEAir ihre intelligenten Dienstleistungen an Bord weiter modernisieren und das Passagiererlebnis weiter verbessern.

Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: fangying

TEL: 8621-62683320

Email: ceapr@ceair.com

City: Shanghai