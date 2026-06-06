China Eastern Airlines auf dem Ökozivilisationsforum 2026

China Eastern Airlines (CEAir), eine der führenden Fluggesellschaften Chinas, hat kürzlich beim Erhai-Forum 2026 zum Aufbau einer globalen ökologischen Zivilisation im Autonomen Bezirk Dali der Bai in der südwestchinesischen Provinz Yunnan mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit breite Aufmerksamkeit erregt.

Das Forum brachte mehr als 260 Vertreterinnen und Vertreter chinesischer und ausländischer Unternehmen, akademischer Institutionen, Jugendorganisationen und Medien zusammen.

In der Rede mit dem Titel „Mit grünen Flugspuren eine ökologische Landschaft zeichnen“ erläuterte CEAir, wie das Unternehmen das Konzept der grünen Entwicklung umfassend in seine strategische Planung und seine Geschäftstätigkeit integriert hat.

Nach Angaben von CEAir hat das Unternehmen bei der Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) deutliche Fortschritte erzielt: Allein im Jahr 2025 wurden mehr als 10.000 Tonnen SAF eingesetzt, wodurch CO₂-Emissionen in einem Umfang reduziert wurden, der der CO₂-Aufnahmemenge von rund 2,4 Millionen Bäumen entspricht.

Durch die Optimierung der Flotte, die Ausmusterung älterer Flugzeuge und den Einsatz von 21 Spezialfahrzeugen für die Bodenabfertigung mit neuer Energie konnte CEAir die CO₂-Emissionen pro Verkehrsleistungseinheit im Jahr 2025 um 5,4 Prozent senken.

Grüne Innovationen prägen auch die Passagierservices und das Reiseerlebnis von CEAir.

Der Bedarfsomrientierter Bordmahlzeitenservice „Light Fly“ der Airline reduziert beispielsweise wirksam Lebensmittelverschwendung. Zugleich ermutigen Flüge mit Nachhaltigkeitsthemen sowie eigene Rubriken auf der offiziellen Webseite, in der App und im WeChat-Miniprogram die Passagiere zu einer CO 2 -armen Reiseweise.

CEAir hat 53 Arten von Bordartikeln durch biologisch abbaubare Alternativen ersetzt und umweltfreundliche Essensboxen eingeführt. Jede Tonne dieser Boxen kann die CO₂-Emissionen um bis zu 15,6 Tonnen senken.

Darüber hinaus hat die Einführung leichter Service-Trolleys das Flugzeuggewicht kumulativ um mehr als 1,6 Tonnen reduziert.

Die Nachhaltigkeitsbemühungen der Airline erstrecken sich auch auf den Schutz der Biodiversität.

CEAir betreibt ein professionelles System für den Transport lebender Tiere und hat bereits mehrere grenzüberschreitende Tiertransporte erfolgreich durchgeführt.

Die Sonderflüge von CEAir zum Schutz der Biodiversität – darunter Flüge mit Fokus auf die Lachmöwen am Dianchi-See in Kunming in der Provinz Yunnan – haben die Flugzeugkabinen in fliegende Plattformen für Naturschutz und Umweltbildung verwandelt.

Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: fangying

TEL: 8621-62683320

Email: ceapr@ceair.com

City: Shanghai