China Business Agency eröffnet neue Chancen für deutsche Marken in Shanghai – Neues Whitepaper beleuchtet aktuelle PR-Trends in China

Strategische Kommunikation im Wandel: Neue Publikation liefert Insights für europäische Marken auf dem chinesischen Markt

Shanghai, 20. Mai 2025 – Die China Business Agency, eine führende Agentur für Public Relations, Marktstrategie und Kommunikation in China, hat heute die Veröffentlichung ihres neuen Whitepapers „Brand Communication in China 2025: Medien, Märkte, Möglichkeiten“ bekannt gegeben. Die Publikation liefert tiefgreifende Einblicke in die chinesische Medienlandschaft, Konsumentenverhalten, regulatorische Anforderungen und Best Practices für erfolgreiche Markenkommunikation.

Gleichzeitig baut die Agentur ihr Serviceangebot für deutsche und europäische Unternehmen aus, die in Metropolregionen wie Shanghai, Peking und Shenzhen Fuß fassen oder ihre Markenpräsenz ausbauen möchten.

Shanghai: Chinas Tor zur Welt – und PR-Zentrum der Zukunft

Als internationalste Stadt Chinas ist Shanghai nicht nur ein wirtschaftlicher Hotspot, sondern auch ein kultureller Taktgeber für Trends, Medienreichweite und Konsumverhalten. Deutsche Marken – ob im B2B-, Konsumgüter- oder Technologiebereich – finden hier ein hochkompetitives Umfeld mit großem Potenzial. Die China Business Agency unterstützt dabei mit lokalem Know-how, internationaler Perspektive und einem zweisprachigen Team, das sowohl Strategie als auch Umsetzung abdeckt.

„Viele deutsche Unternehmen unterschätzen, wie spezifisch Kommunikation in China funktionieren muss,“ sagt Li Ming, Managing Director der China Business Agency.

„Mit unserem Whitepaper und neuen Services wollen wir Brücken bauen – für mehr Sichtbarkeit, Vertrauen und Wachstum.“

Inhalte des Whitepapers (Download kostenlos):

Struktur und Entwicklung der chinesischen Medienlandschaft 2025

Unterschiede zwischen Stadtregionen (z.B. Shanghai vs. Chengdu) im Konsumverhalten

Plattformanalyse: WeChat, Xiaohongshu, Douyin, Bilibili und mehr

Fallstudien deutscher und internationaler Marken in China

Tipps für Markenanpassung, Medienarbeit, Eventstrategie und Krisenkommunikation

Checkliste für den PR-Markteintritt

Dienstleistungen der China Business Agency für deutsche Marken

Die Agentur bietet ein modulares Leistungspaket für den chinesischen Markt:

PR & Medienarbeit:

Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Interviews, Medienkampagnen mit nationalen & lokalen Medien (Yicai, Jiemian, The Paper etc.)

Markenlokalisierung & Storytelling:

Strategische Anpassung von Botschaften für urbane Zielgruppen in China

Influencer Marketing (KOL):

Kampagnen mit chinesischen Meinungsführern auf Xiaohongshu, Douyin, WeChat, Bilibili

Messeorganisation & Eventkommunikation:

Von der Konzeption über Standdesign bis hin zu Medienarbeit & VIP-Einladungen auf der CIIE, CES Asia u.a.

Monitoring & Krisenmanagement:

24/7 Monitoring von Medien, sozialen Netzwerken und Konsumentenfeedback – inklusive Response-Strategien

Public Affairs & Compliance-PR:

Begleitung bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden, Handelskammern und Innovationszonen

Gegründet im Jahr 2012 in Shanghai, ist die China Business Agency heute eine der anerkanntesten Kommunikationsagenturen für internationale Marken in China. Das Unternehmen vereint westliches Markenverständnis mit tiefem lokalen Markt-Know-how und hat bis heute mehr als 200 internationale Marken erfolgreich bei ihrem China-Auftritt begleitet – darunter Firmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Industrie, Finanzdienstleistungen und Lifestyle.

Mit einem Team aus PR-Strateg:innen, Content-Spezialist:innen, Medienexperten und Veranstaltungsmanagern bietet die Agentur alles aus einer Hand – von der Konzeption über die Umsetzung bis zur Erfolgskontrolle.

