Children of the 80’s: Neue Saison 2023 auf Ibiza und Teneriffa

Ikonische Children of the 80’s Partys werden wieder gefeiert! Neue Saison 2023 in Hard Rock Hotels Ibiza und Teneriffa

Der Sommer rückt immer näher und „Children of the 80’s“ kehrt ins Hard Rock Hotel Ibiza und Hard Rock Hotel Tenerife zurück. Zwischen April und Dezember wird dieses Kult-Event die Melodien und Retro-Rhythmen der 80er Jahre zum Leben erwecken.

Hard Rock Hotel Ibiza: 19 Shows – immer freitags – im Herzen von Playa d’en Bossa

Vom 26. Mai bis zum 29. September können Feiernde jeden Freitag auf der spektakulären Außenbühne neben dem Pool des Hard Rock Hotel Ibiza einige der bekanntesten Künstler der 80er und 90er Jahre erleben. Auf dem Programm stehen bekannte Namen wie Sabrina, Just Kool von Kool & The Gang, Alexia, Vengaboys, Inner Circle und Jenny Bergen von Ace of Base, neben anderen Künstlern, die noch bekannt gegeben werden.

Die diesjährige Eröffnungsshow am Freitag, den 26. Mai, wird mit Sabrina stattfinden. Die italienische Künstlerin ist das Symbol einer ganzen Ära. Am letzten Freitag im Mai wird das Publikum im Hard Rock Hotel Ibiza einige ihrer größten Hits live mitsingen können.

Hard Rock Hotel Teneriffa: Vier Termine im kanarischen Retrostil

An der spektakulären Costa Adeje wird das Hard Rock Hotel Teneriffa ebenfalls eine Zeitreise unternehmen und die Atmosphäre der achtziger Jahre mit farbenfrohen, neonfarbenen visuellen Spektakeln und fabelhaften Inszenierungen wieder aufleben lassen.

Den Anfang machte bereits am 15. April die spanische Popdiva Marta Sánchez, welche die kultigsten Songs ihrer Musikkarriere vortragen wird. Auch lokale Talente kommen nicht zu kurz, wie der Auftritt von Soul Sanet am 5. August, der Band aus Teneriffa, die in den 90er Jahren die R&B-Szene der Kanaren revolutionierte und sich vor kurzem wiedervereinigt hat. Am 16. September gibt es einen Auftritt von Corona, welche die Gäste mit ihren bekannten Hits zum Tanzen bringen werden. Für das letzte große Fest sorgt bei der Abschlussparty am 2. Dezember Just Kool von Kool & The Gang.

Hotelgäste genießen kostenlosen Zugang zur Party. Nicht-Hotelgäste können Tickets auf der Website der Veranstaltung erwerben: www.childrenofthe80s.com.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 40 Hotels mit ca. 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für dre Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

