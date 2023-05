CHERRY KW X ULP: Ultra flach und mechanisch – das Beste aus zwei Welten

Auerbach i.d.Opf., 9. Mai 2023 – CHERRY, der Spezialist für Computer-Eingabegeräte und Marktführer im Bereich mechanischer Tastenschalter, präsentiert mit der KW X ULP eine Tastatur, die einfach mehr kann. Das brandneue Modell verbindet sämtliche Vorteile einer mechanischen Tastatur mit der Ästhetik moderner Slim-Keyboards. Die Ausstattung dieses Premiumprodukts überzeugt durch CHERRY MX Ultra Low Profile-Switches, moderne Anschlussvielfalt, eine wiederaufladbare Batterie und ein zeitlos-edles Design. Diese Kombination macht die Tastatur zur ersten ihrer Art.

ULTRA Low Profile

Die CHERRY KW X ULP setzt auf den CHERRY MX Ultra Low Profile-Tastenschalter. Dieser speziell entwickelte Schaltertyp hat mit 3,5 Millimetern eine 70 Prozent geringere Bauhöhe als Standard-MX-Switches und ermöglicht somit Tastaturen, die trotz ultra-flachem Formfaktor das vollwertige mechanische Tippgefühl bieten. Die dezente konkave Form der Tastenkappen aus Polycarbonat unterstützt dabei den perfekten Grip.

ULTRA Stylish

Das zeitlos-elegante Gehäuse der Tastatur ist in edlem Schwarz gehalten, mit eloxierter Aluminiumplatte auf der Oberseite und glänzenden Kanten in Silber. Gepaart mit der stilvollen, monochromen Hintergrundbeleuchtung wird das Modell zum Hingucker auf jedem Schreibtisch. Gleichzeitig liefert die KW X ULP die Präzision und Langlebigkeit, die bisher deutlich dickeren mechanischen Tastaturen vorbehalten waren.

ULTRA Versatile

Ermöglicht wird das durch die in Deutschland entwickelten und gefertigten CHERRY MX Ultra Low Profile-Tastenschalter. Diese überzeugen durch ein präzises und sehr angenehmes Tippgefühl. Perfektes Anti-Ghosting und Full-N-Key-Rollover sorgen zudem dafür, dass auch dann noch jeder einzelne Anschlag erkannt wird, wenn es einmal heiß hergeht. Damit ist die CHERRY KW X ULP vom Büro bis zum Gaming-Zimmer überall einsatzbereit und macht beim Schreiben oder Programmieren genauso viel Spaß wie beim Gaming-Abend.

Diese Vielseitigkeit spiegelt sich auch in den flexiblen Anschlussmöglichkeiten wider: Die KW X ULP lässt sich nämlich auf vier Wegen mit Endgeräten koppeln. Zwei Bluetooth®-5.2-Kanäle ermöglichen die kabellose Verbindung (und den bequemen Wechsel) zu kompatiblen Geräten wie Notebooks oder Smartphones und Tablets. Das beiliegende USB-A- auf USB-C-Kabel erfüllt gleich zwei Aufgaben. Es lädt den integrierten Akku der Tastatur und ermöglicht eine klassische Kabelverbindung zu Desktop-PCs oder Spielkonsolen.

Der vierte Betriebsmodus setzt ebenfalls auf USB, funktioniert aber schnurlos. Dafür wird der beiliegende USB-Dongle ins Endgerät gesteckt und eine Verbindung via 2,4-GHz-Funk aufgebaut (mit AES-128-Verschlüsselung). Wenn der Dongle nicht gebraucht wird, lässt sich der kleine Helfer komfortabel und magnetisch gesichert im Gehäuse der CHERRY KW X ULP verstauen.

ULTRA Satisfying

Die Betriebsmodi werden über die Tasten F1-F4 mit nur einem Druck im Handumdrehen gewechselt – durch die farbige LED-Hintergrundbeleuchtung ist mit einem Blick zu erkennen, welcher Modus gerade aktiv ist. Auch für andere essenzielle Tasten nutzt CHERRY farbige LED-Beleuchtung auf clevere Weise: Sämtliche Feststelltasten, die Windows- und die Funktionstaste signalisieren den Status durch Farbgebung. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur lässt sich in zehn Stufen regeln oder auch komplett abschalten, während die RGB-LED in der CHERRY-Taste während des Ladens den Ladestand des integrierten Akkus anzeigt. Die Windows-Tasten können, beispielsweise für Gaming-Sessions, auf Knopfdruck deaktiviert werden.

ULTRA Lasting

Ausdauer und Durchhaltevermögen zeichnen die KW X ULP aus. Die abriebfeste Tastenkappenbeschriftung hält auch bei maximaler, jahrelanger Dauerbelastung. Die hochwertigen CHERRY MX Ultra Low Profile-Tastenschalter garantieren zudem eine sehr hohe Haltbarkeit mit bis zu 50 Millionen Betätigungen pro Taste. Damit zeigt sich die KW X ULP als solides und edles Werkzeug für den alltäglichen Einsatz, der durch den starken Akku auch kabellos ermöglicht wird: Je nach Einsatzgebiet und gewählter Beleuchtung können Nutzer mehrere Wochen ohne zusätzliche Ladung arbeiten. Durch die drei ausklappbaren, rutschfesten Standfüße steht die Tastatur nicht nur stabil auf dem Arbeitsplatz, sondern ist aufgrund des flachen Formats auch bequem und ergonomisch.

Mehrfach ausgezeichnet

Dem MX Ultra Low Profile-Switch wurde bereits die „Gold“-Auszeichnung des German Innovation Awards 2022 für wegweisende Spitzenleistungen verliehen. Durchgesetzt hat sich die ultraflache Lösung von CHERRY MX in der Wettbewerbsklasse „Excellence in Business to Business“ gegen weitere Kandidaten der Kategorie „Office Solutions“. Die Jury begründet die Auszeichnung durch das erstklassige Tippgefühl und die fantastische Entwicklungsleistung von CHERRY MX, die dafür sorgt, dass der MX Ultra Low Profile-Switch einen neuen Standard im Tastatur-Segment setzt. Diese technische Innovation ist wortwörtlich ausgezeichnet, denn die CHERRY KW X ULP wurde mit dem Red Dot Design Award 2023 prämiert.

Preis & Verfügbarkeit

Die CHERRY KW X ULP ist ab heute im CHERRY-Shop und ab KW 20 bei ausgewählten Partnern verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung mit Mehrwertsteuer liegt bei 249,99 Euro. Zum Lieferumfang gehören die Tastatur, ein USB-A- auf USB-C-Kabel sowie ein extra kleiner USB-Dongle für den Funkbetrieb. Bei der Verpackung wird vollständig auf Plastik verzichtet – stattdessen setzt CHERRY auf Papier.

Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein globaler Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräte wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Büro- & Hybrid-Arbeitsplätze, Industrie und Gesundheitswesen. Seit seiner Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative, qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in den Produktionsstätten in Auerbach (Deutschland), Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in den verschiedenen Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona, Paris, Kenosha, Taipeh und Hongkong.

Weitere Informationen sind online verfügbar unter: www.cherry.de

Firmenkontakt

CHERRY Europe GmbH

Holger Daßler

Cherrystraße 1

91275 Auerbach

+49 9643 2061 541



http://www.cherry.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Sven Schirmer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 911 310 910 0



http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.