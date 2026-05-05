Cherne erweitert i2® Serie um öl- und benzinbeständige Rohrprüf- und Absperrblasen

Neue Produktreihe für petrochemische und industrielle Anwendungen

München, den 04.05. 2026 – Cherne Industries, ein führender Anbieter von Rohrprüf- und Absperrblasen sowie Lösungen für die Dichtheitsprüfung von Rohrsystemen, erweitert seine i2® Serie um öl- und benzinbeständige pneumatische Modelle, die gezielt auf die Anforderungen des europäischen Marktes in petrochemischen und industriellen Anwendungen ausgelegt sind.

Die neuen Rohrprüf- und Absperrblasen bestehen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und bieten damit eine hohe Beständigkeit gegenüber öl- und benzinbasierten Medien, die Standard-Gummimaterialien beeinträchtigen und zu vorzeitigem Verschleiß oder Ausfällen führen können. Einsatzgebiete der neuen Produktlinie sind petrochemische Anlagen, Raffinerien sowie industrielle Rohrsysteme mit öl- und benzinbasierten Medien.

Als Teil der Cherne i2® Serie basieren die neuen Modelle auf einer Plattform, die auf die Anforderungen moderner Rohrsysteme hinsichtlich Dimension, Belastbarkeit und Handhabung ausgelegt ist. Die kompakte Bauform erleichtert den Einsatz auch in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen, während eine durchgehende Gewebeeinlage und eine robuste Konstruktion eine hohe Belastbarkeit im Betrieb unterstützen. Gleichzeitig ist die Bauweise auf eine sichere Anwendung, einfache Handhabung und einen stabilen Betrieb auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgelegt.

>> Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen

Die neuen öl- und benzinbeständigen Rohrprüf- und Absperrblasen der Cherne i2® Serie sind für Absperr- und Bypass-Anwendungen in Rohrsystemen ausgelegt, in denen öl- und benzinbasierte Medien eingesetzt werden. Zum Einsatz kommen sie insbesondere in der petrochemischen Verarbeitung, Raffinerien, der Öl- und Gasindustrie sowie in industriellen Produktionsumgebungen. Neben dem Einsatz von Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), einem Material, das für Anwendungen mit öl- und benzinbasierten Medien geeignet ist und auch unter entsprechenden Einsatzbedingungen formstabil bleibt, zeichnen sich die neuen Modelle vor allem durch ihre kompakte und kurze Bauform für eine einfache Handhabung und Installation sowie eine durchgehende Gewebeeinlage aus, die die Belastbarkeit unter Druck erhöht und zur strukturellen Stabilität beiträgt.

Ergänzt wird die Konstruktion durch verstärkte Aluminium-Endplatten zum Schutz vor Korrosion und hochwertige Ringschrauben, die einen sicheren Halt bei Prüf- und Absperranwendungen unterstützen. Die Produktlinie deckt Rohrdurchmesser von 100 mm bis 1.000 mm ab und ist sowohl für Absperr- als auch für Durchflussanwendungen ausgelegt.

Darüber hinaus umfasst das Portfolio auch großdimensionierte Lösungen für Rohrdurchmesser bis 2.000 mm.

Mit der Erweiterung der i2® Serie um ölbeständige Varianten reagiert Cherne auf spezifische Anforderungen in der europäischen Infrastruktur und Industrie. Durch die kürzlich aufgebaute Fertigung in den Niederlanden stellt das Unternehmen Lösungen bereit, die auf die Bedürfnisse von Bauunternehmen, Kommunen und industriellen Betreibern im europäischen Markt ausgerichtet sind.

Als Teil der Oatey-Unternehmensgruppe ist Cherne Industries (Cherne®) ein weltweit führender Anbieter von Rohrprüf- und Absperrtechnik für Rohrleitungssysteme im privaten, gewerblichen, industriellen und kommunalen Bereich. Mit Hauptsitz in Minnesota, USA, und einer Produktions- und Vertriebsstätte im niederländischen Eijsden bedient Cherne den europäischen Markt mit leistungsstarken Produkten, die auf die Einhaltung hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards ausgelegt sind. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Rohrprüftechnologie unterstützt Cherne Auftragnehmer, Industrieunternehmen und kommunale Betreiber weltweit.

Firmenkontakt

Cherne Industries / Oatey Company

Dennis Schipper

Zoerbeemden 1

6245 LR Eijsden

+31 43 799 64 54



https://de.oatey.eu/

Pressekontakt

East West Media GmbH

Cathrin Ferus

Keßlerplatz 11

90489 Nürnberg

01792164845



http://www.catcomm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.