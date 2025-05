CHEP und dm starten mit nachhaltigem, wiederverwendbarem Display in die Fläche

Erste große Aktion mit dem CHEP Q+ Reusable Display in Europa angelaufen

Köln, 27. Mai 2025 – CHEP, weltweit führend im Palettenpooling, und dm, Deutschlands führender Drogeriemarkt, treiben nachhaltige Lösungen am Point-of-Sale weiter voran. Nach einem erfolgreichen Testlauf im Jahr 2023 startet nun mit dem CHEP Q+ Reusable Display eine flächendeckende Aktion in den mehr als 2.100 dm-Filialen in Deutschland sowie in zahlreichen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und Kroatien. CHEP Europa betreibt mit rund 150 Millionen standardisierten Ladungsträgern in 29 Ländern die größten Produkt- und Pooling-Lösungen des Kontinents – optimal abgestimmt auf die Lieferketten der Kunden.

„Die Ressourcen zu schonen ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Mit dem Mehrweg-System von CHEP können wir den Kartonageverbrauch reduzieren und somit Ressourcen schonen sowie CO2 Emissionen vermeiden – und dies nicht nur deutschlandweit, sondern auf Europa-Ebene. Das hat uns sowohl ökologisch als auch operativ überzeugt,“ erklärt Dagmar Glatz, Leiterin des Teams ökologische Nachhaltigkeit bei dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

Von Post-Consumer-Kunststoffabfall zu POS-Kampagnen

Das Q+ Reusable Display besteht aus über 80 % Post-Consumer-Kunststoffabfällen (1) – gewonnen aus upgecyceltem Polypropylen mit EUCertiPlast-Zertifikat – und wurde speziell für den Mehrfacheinsatz im Handel entwickelt. Seine hohe Stabilität reduziert Transportschäden und erleichtert das Handling sowohl im Markt als auch beim Aufbau der Displays im Co-Packing. Zudem verringert sich der Entsorgungsaufwand. Die Displayböden werden nach ihrem Einsatz gereinigt, geprüft und wieder in den Umlauf gebracht – ganz im Sinne des Kreislaufmodells von CHEP. Eine unabhängige Lebenszyklusanalyse (LCA) bestätigt: Im Vergleich zu herkömmlichen Kartondisplays aus 6 kg Einwegkartonage reduziert das Q+ Reusable Display Einwegverpackungen um beeindruckende 57% und CO-Emissionen um 34%. Pro Display entspricht das bis zu 3,6 kg weniger Kartonabfall und rund 5,36 kg eingespartem CO (2).

Schrittweise in allen Märkten: Reusable Display geht in zweite Runde

In einer Promotion-Aktion werden die Sonnenpflegeprodukte der dm-Eigenmarke SUNDANCE in allen dm Märkten angeboten. Hierfür liefert CHEP 46.000 wiederverwendbare Displayböden in mehreren Wellen. Im Co-Packing von dm angekommen, werden diese zu insgesamt 9.200 CHEP Displays aufgebaut, die die SUNDANCE-Produkte aufmerksamkeitsstark präsentieren sollen.

„Mit dieser Promotion innerhalb Europas zeigen wir, dass unsere nachhaltigen Displaylösungen bereits heute marktreif sind“, ergänzt Stephan Horstmann, Director Retail bei CHEP. „Gemeinsam mit dm bringen wir das Q+ Reusable Display flächendeckend zum Einsatz und leisten so einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und CO-Reduktion im Einzelhandel. Gleichzeitig verbessert sich die betriebliche Effizienz am Point of Sale.“

Bereits im Jahr 2023 wurde das Display im Rahmen eines Praxistests bei dm erfolgreich eingeführt. Die positiven Rückmeldungen aus den Filialen – etwa zur einfachen Handhabung und zum stabilen Aufbau – gaben den Ausschlag für die nun großflächige Umsetzung auch außerhalb Deutschlands: neben Polen, Österreich und Italien ist dm auch in zehn südosteuropäischen Ländern aktiv. Die weite Verfügbarkeit der aktuellen Aktion liefert den Proof of Concept, dass die Lösung nicht nur ökologisch, sondern auch operativ überzeugt: Es funktioniert, POS Displays nachhaltiger zu machen.

(1)Bezeichnung für Material, das vom Endnutzer von Produkten stammt, die ihren Zweck erfüllt haben oder sich nicht mehr verwenden lassen (einschließlich Material, das innerhalb der Vertriebskette zurückgegeben wird). Der Begriff „Nach-Gebrauch“ wird manchmal synonym verwendet (Quelle: ISO 15270:2008).

(2)Basierend auf der für das Produkt durchgeführten Lebenszyklusanalyse (LCA) für ein Display mit vier Böden inkl. Ummantelung, Topschild und Haube, im Vergleich zu einem Display aus 6,3 kg Einwegkartonage.

CHEP ist ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen. Gemeinsam mit Produzenten, Herstellern, Einzelhändlern und Logistikpartnern treibt CHEP den intelligenten und nachhaltigen Warenverkehr in mehr als 60 Ländern voran. Mit seinem Netzwerk für das Teilen, die Instandhaltung und das Wiederverwenden von vernetzten Paletten, Kisten und Containern unterstützt CHEP Unternehmen bei der Optimierung ihrer Lieferketten, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren. Die führende Rolle von CHEP in der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, Emissionen, Abfall und Einwegverpackungen zu minimieren. Das Unternehmen verbindet dies mit einem Fokus auf Resilienz, um durch Daten, Skaleneffekte und Kooperationen zukunftssichere Liefernetzwerke aufzubauen. Mit seiner operativen Exzellenz, auf die weltweit führende Marken vertrauen, beliefert CHEP hauptsächlich Kunden aus der Konsumgüterindustrie (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Frischwaren und Getränke), dem Einzelhandel, der Automobilindustrie und der allgemeinen Fertigungsindustrie. Als Teil der Brambles Group verwaltet CHEP rund 347 Millionen Paletten und Container über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

