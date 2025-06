CHEP und Cabka gewinnen zweiten Red Dot Award für innovativen FalConic Sleeve Pack Container

Doppelte Auszeichnung für Design und Nachhaltigkeit bestätigt CHEP als Top-Anbieter für wiederverwendbare Verpackungslösungen

Köln, 4. Juni 2025 – CHEP, ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, und sein langjähriger Innovationspartner für nachhaltige Paletten und Großladungsträger, Cabka, geben bekannt, dass der CHEP FalConic Sleeve Pack Container (SPC) den renommierten Red Dot Award in zwei Kategorien gewonnen hat:

– Best Design – Industrieverpackungen (Transport)

– Most Sustainable Design – Industriedesign

Die Auszeichnung wurde im Vorfeld der offiziellen Preisverleihung bekannt gegeben, die am 8. Juli in Essen stattfindet. Damit wurden CHEP und Cabka zum zweiten Jahr in Folge von der Red Dot-Jury prämiert – nach der Auszeichnung für den CHEP ZirConic® Container im letzten Jahr. Die wiederholte Anerkennung unterstreicht die strategische Rolle, die Produktinnovation und Nachhaltigkeit für das Wertversprechen von CHEP spielen, ebenso wie das Engagement des Unternehmens für den Aufbau regenerativer Lieferketten.

„Die FalConic Sleeve Container sind von der Produktion bis zum Recycling umweltfreundlich durchdacht und überzeugen als Teil einer regenerativen Lieferkette“, so die Jury des Red Dot Award.

Ein neuer Standard für wiederverwendbare Verpackungen für leichtes und mittelschweres Schüttgut

Der auf der FachPack 2024, einer der führenden Verpackungsmessen Europas, vorgestellte FalConic SPC ist die neueste Innovation des Geschäftsbereichs Pallecon von CHEP. Speziell als Ersatz für Einwegtransportverpackungen entwickelt, bietet er eine faltbare, ergonomische und wiederverwendbare Lösung für die Handhabung und den Transport von leichtem und mittelschwerem Schüttgut. Er kommt in verschiedensten Branchen wie Verpackung, Co-Packing und E-Commerce zum Einsatz.

Der neue FalConic SPC besteht zu über 80 % aus recyceltem Material und vereint hervorragende Leistung mit Kreislauffähigkeit. Er verfügt über innovative Verriegelungsmechanismen für Hülse, Deckel und Bodenklappe, die den Einsatz von Klettverschlüssen und Stretchfolie überflüssig machen. Dank seines modularen Aufbaus ist er besonders anpassungsfähig. IoT-Funktionen verbessern die Rückverfolgbarkeit und liefern Kunden wertvolle Informationen.

Gemeinsam sorgen diese Features für mehr betriebliche Effizienz, weniger Umweltbelastung und unterstützen Unternehmen dabei, die Anforderungen der neuen europäischen Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) zu erfüllen.

„Einen Red Dot Award zu gewinnen, ist eine große Ehre und bestätigt das nachhaltige Innovationsdesign des neuen FalConic SPC. Ihn zwei Jahre in Folge zu erhalten, einschließlich der neuen Meta-Kategorie für nachhaltige Industrieverpackungen, unterstreicht unsere Innovationskraft bei Produkten und Dienstleistungen. Damit heben wir die Regeneration der Lieferkette auf ein neues Niveau“, erklärt Daniel Lopez Uran, Global Head of Disruptive Innovation bei Brambles. „Der FalConic-Container ist das Ergebnis eines ehrgeizigen Kooperationsprojekts mit unseren Kunden und Cabka, bei dem wir unsere Design-Expertise mit den Zielen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft vereint haben. Wir sind stolz, mit praktischen, ergonomischen und skalierbaren Lösungen den Wandel zu zirkulären Lieferketten zu unterstützen.“

Ignacio Castellanos, VP Pooling und System Integrations bei Cabka, ergänzt: „Die Auszeichnungen spiegeln unser mit CHEP gemeinsames Ziel wider, die Messlatte für nachhaltige Transportverpackungen höher zu legen. Der FalConic Sleeve Pack Container zeigt, was erreicht werden kann, wenn Materialwissenschaft, herausragendes Design und Kreislaufwirtschaft zusammenkommen. Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Zusammenarbeit und deren branchenübergreifenden Auswirkungen.“

Wachsendes Portfolio an preisgekrönten Kreislauflösungen

Der FalConic Sleeve Pack Container reiht sich neben dem CHEP ZirConic Container – eingeführt in 2023 und Gewinner derselben Auszeichnung im letzten Jahr – in das wachsende CHEP-Portfolio an wiederverwendbaren Transportverpackungen der nächsten Generation ein. Während der FalConic SPC für leichtes und mittelschweres Schüttgut optimiert ist, wurde ZirConic für Schwerlastanwendungen entwickelt. Beide Container unterstützen eine effizientere, vernetzte und nachhaltigere Lieferkette.

Über den Red Dot Award

Der Red Dot Design Award blickt auf eine über 60-jährige Geschichte zurück, seit er 1955 ins Leben gerufen wurde. Er wird vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen (Deutschland) organisiert und gilt als einer der größten Designpreise der Welt. Die besten Produkte jedes Jahres werden mit dem Red Dot Award: Product Design ausgezeichnet. Ob ästhetisch ansprechend, funktional, intelligent oder innovativ – die von der Red Dot-Jury ausgezeichneten Produkte verbindet ihre herausragende Designqualität.

Über Cabka

Cabka recycelt Kunststoffe aus Post-Consumer- und Post-Industrial-Abfällen zu innovativen wiederverwendbaren Paletten- und Großbehälterlösungen, die die Nachhaltigkeit der Logistikkette verbessern. Mit seinem integrierten Ansatz, der den Kreislauf von Abfall über Recycling bis hin zur Produktion schließt, ist Cabka führend in der Branche. Das Unternehmen verfügt mit seinem eigenen Innovationszentrum in Valencia über das Branchenwissen, die Fähigkeiten und die Kapazitäten, um recycelte Kunststoffe zu attraktiven Bedingungen in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Cabka ist in der Lage, die gesamte Wertschöpfungskette vom Abfall bis zum Endprodukt zu nutzen.

Cabka ist seit 1. März 2022 an der Euronext Amsterdam unter dem Kürzel CABKA mit der internationalen Wertpapierkennnummer NL00150000S7 notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cabka.com

Über CHEP

CHEP ist ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen. Gemeinsam mit Produzenten, Herstellern, Einzelhändlern und Logistikpartnern treibt CHEP den intelligenten und nachhaltigen Warenverkehr in mehr als 60 Ländern voran.

Mit seinem Netzwerk für das Teilen, die Instandhaltung und das Wiederverwenden von vernetzten Paletten, Kisten und Containern unterstützt CHEP Unternehmen bei der Optimierung ihrer Lieferketten, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren.

Die führende Rolle von CHEP in der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, Emissionen, Abfall und Einwegverpackungen zu minimieren. Das Unternehmen verbindet dies mit einem Fokus auf Resilienz, um durch Daten, Skaleneffekte und Kooperationen zukunftssichere Liefernetzwerke aufzubauen.

Mit seiner operativen Exzellenz, auf die weltweit führende Marken vertrauen, beliefert CHEP hauptsächlich Kunden aus der Konsumgüterindustrie (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Frischwaren und Getränke), dem Einzelhandel, der Automobilindustrie und der allgemeinen Fertigungsindustrie.

Als Teil der Brambles Group verwaltet CHEP rund 347 Millionen Paletten und Container über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

Firmenkontakt

CHEP

Thomas Scheufens

Siegburger Straße 229b

50679 Köln

+49 (0)221 93 571- 592



http://www.chep.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Helen Mack

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0)89 99 38 87-355



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.