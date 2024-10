CHEP Europe bringt innovativen Container FalConic™ auf den Markt

Neues Mehrwegsystem steigert durch verbesserte Ergonomie und maximierte Faltbarkeit die Effizienz und Nachhaltigkeit bei leichten und mittelschweren Verpackungsgütern

Köln, 7. Oktober 2024 – CHEP, ein führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen, führt seinen neuen Container FalConic™ auf dem Markt ein. Die innovative und nachhaltige Verpackungslösung wurde erstmals auf der Fachpack 2024 vom 24. bis 26. September in Nürnberg der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Container FalConic ist eine stapelbare, wiederverwendbare Lösung für den Umschlag, die Lagerung und den Transport von leichtem und mittelschwerem Schüttgut. Er wurde vom Geschäftsbereich CHEP Europe Pallecon entwickelt und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Verpflichtung von CHEP dar, innovative und hochwertige Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen in der Verpackungsindustrie, aber auch im Co-Packing und E-Commerce anzubieten. In allen drei Branchen führen Einweg-Transportverpackungen zu Ineffizienzen und unnötigen Kosten bei der Handhabung und Entsorgung.

Unterstützung bei der Anpassung an künftige Verpackungsvorschriften

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns von CHEP, so auch beim Container FalConic, der zu 80 % aus recycelten Post-Consumer-Materialien (PCR) besteht. Der Container ist eine wiederverwendbare Alternative zu Einweg-Transportverpackungen, die Unternehmen hilft, ihre Umweltbelastung zu minimieren. Indem sich der Container extrem falten lässt, ermöglicht er eine optimierte Lagerhaltung. Er reduziert außerdem die Anzahl der für den Transport benötigten LKWs, was direkt zur Senkung der CO2-Emissionen beiträgt.

„Der FalConic Container ist ein echter Beweis für unsere Verpflichtung zu Innovation, Resilienz, Nachhaltigkeit und einem hervorragenden Kundenerlebnis in der Lieferkette“, kommentiert Nicholas Gibbons, General Manager von CHEP Pallecon, Europe. „Mit der Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung, die für die Industrie nun maßgebend ist, sind die Zielvorgaben für Wiederverwendbarkeit und recycelten Inhalt einzuhalten. Mit dieser Vision vor Augen und unter Berücksichtigung des Feedbacks unserer Kunden haben wir den FalConic-Container entwickelt. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die er auf die Branche haben wird.“

Funktionalität und innovatives Design

Bei der Entwicklung von FalConic wurde sowohl auf Effizienz als auch auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Der Container hat eine Tragfähigkeit von bis zu 600 kg und ein Volumen von 1.014 Litern. Er ist mit einem automatischen Manschettenverschluss ausgestattet, der die Verwendung von Stretchfolie überflüssig macht. Dadurch werden Arbeitskosten gesenkt und Betriebsabläufe optimiert. Er ist für unterschiedliche Produktions- und Produktanforderungen mit verschiedenen Manschettenhöhen erhältlich.

Das verbesserte Design der Grundpalette ermöglicht eine nahtlose Integration mit automatischen Befestigungen und macht ihn sowohl für manuelle als auch für automatisierte Prozesse zu einer idealen Lösung. Das ergonomische Design erleichtert die Benutzung, indem es das Bücken beim Sichern der Hülse überflüssig macht.

Darüber hinaus ist FalConic mit einem individuellen, einscannbaren Code gekennzeichnet, der Aufschluss über den Standort des Containers, Nutzungsmuster und Umlaufzeiten gibt. Dies erlaubt es Kunden, Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und zur besseren Verwaltung ihrer Geschäftsabläufe zu erkennen.

FalConic ist neben dem Container ZirConic®, der kürzlich mit dem Red Product Design Award ausgezeichnet wurde, ein weiteres innovatives und nachhaltiges Produkt im Portfolio von CHEP Pallecon. Während FalConic die Anforderungen von leichtem und mittelschwerem Schüttgut erfüllt, ist ZirConic eher für schwere Ladung geeignet. Beide Container werden die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen Waren umschlagen, lagern und transportieren.

Der Container FalConic ist ab Anfang 2025 erhältlich.

