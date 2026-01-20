CHEP erneut Top Employer in Deutschland und weltweit als Global Top Employer 2026 ausgezeichnet

Als Top Employer in vier Regionen und 26 Ländern zertifiziert – damit werden 97 % der Belegschaft abgedeckt

Köln, 20. Januar 2026 – CHEP wurde als „Global Top Employer 2026“ zertifiziert und erhielt diese Anerkennung bereits zum vierten Mal in Folge. In Deutschland wurde CHEP seit neun Jahren in Folge als Top-Arbeitgeber akkreditiert. Mit der weltweiten Auszeichnung gehört CHEP zu den lediglich 17 Unternehmen, die die globale Zertifizierung des Top Employers Institute halten. Mit dem Status „Top Employer“ in vier Regionen (Afrika, Asien-Pazifik, Europa und Lateinamerika) sowie in 26 Ländern umfasst die Zertifizierung von CHEP ganze 97 % seiner Belegschaft.

Lucy Knight, Chief People Officer bei Brambles, erklärt: „Wir sind unglaublich stolz darauf, weltweit zu dem ausgewählten Kreis von nur 17 Unternehmen mit einer globalen Zertifizierung zu gehören. Dies bestätigt unser kontinuierliches Engagement, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Inklusion, Chancengleichheit und das richtige Handeln im Mittelpunkt stehen.“

Auszeichnung für herausragende Personalpolitik und -praktiken auf globaler Ebene

Das Programm des Top Employers Institute zertifiziert teilnehmende Organisationen auf Grundlage ihrer Teilnahme sowie der Ergebnisse der HR-Best-Practices-Umfrage, die sechs Bereiche mit 20 Themen abdeckt, darunter Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentgewinnung, Lernen und Entwicklung, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) sowie Wohlbefinden.

CHEP erzielte in Bereichen wie Performance, Führung, Arbeitsumfeld, Nachhaltigkeit sowie Ethik und Integrität besonders hohe Bewertungen. Dies unterstreicht, dass diese Praktiken in allen 26 Ländern konsequent umgesetzt werden. Zudem wurden in sämtlichen zentralen Kennzahlen deutliche Fortschritte verzeichnet, darunter Führung, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion – DEI), Vergütung und Anerkennung sowie Onboarding.

„CHEP hat die seltene Fähigkeit bewiesen, seine Personalstrategie global aufeinander abzustimmen und den Mitarbeitern gleichzeitig in jedem zertifizierten Markt sinnvolle, lokal relevante Erfahrungen zu bieten. Das ist ein Markenzeichen von Unternehmen, die eine starke Geschäftsleistung, Mitarbeitermobilität und Resilienz der Belegschaft aufweisen,“ kommentiert Adrian Seligman, der CEO des Top Employers Institute.

Auf lokaler Ebene hohe Maßstäbe in der Personalstrategie

Die Länderzertifizierung bietet Unternehmen Zugang zu globalen Benchmark-Erkenntnissen, datengestützten Empfehlungen, Expertenvalidierungen und bewährten Best Practices, mit denen sie ihre Personalstrategie gezielt weiterentwickeln können. Zertifizierte Unternehmen profitieren von einem verbesserten Employer Branding, einer klaren strategischen Ausrichtung, optimierter Entscheidungsfindung und der Fähigkeit, sich Führungskräften, Vorständen und Talentmärkten transparent dazustellen. Darüber hinaus eröffnet die Zertifizierung den Zugang zu einer weltweiten Community zertifizierter Top-Arbeitgeber.

„Dieser Erfolg ist all unseren Mitarbeitern zu verdanken, die sich mit großem Engagement für das Unternehmen einsetzen und mit ebenso viel Einsatz unsere Kunden betreuen. Das ist es, was uns von anderen Unternehmen abhebt,“ berichtet Kai Derda, Country General Manager von CHEP Deutschland.

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute ist die weltweit führende Autorität für die Anerkennung herausragender Leistungen im Bereich Personalwesen. Durch das Top Employers-Programm können teilnehmende Unternehmen zertifiziert und als bevorzugter Arbeitgeber anerkannt werden. Die Zertifizierung wird an Unternehmen vergeben, die an der Umfrage zu Best Practices im Personalwesen teilnehmen und deren Ergebnisse in sechs Personalbereichen mit 20 Themen wie Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Weiterbildung, Vielfalt und Inklusion sowie Wohlbefinden bewertet werden.

Im Jahr 2025 zertifizierte das Top Employers Institute fast 2.500 Organisationen in 131 Ländern/Regionen. Diese zertifizierten Top-Arbeitgeber haben einen positiven Einfluss auf das Leben von über 14 Millionen Mitarbeitern weltweit.

CHEP ist ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen. Gemeinsam mit Produzenten, Herstellern, Einzelhändlern und Logistikpartnern treibt CHEP den intelligenten und nachhaltigen Warenverkehr in mehr als 60 Ländern voran.

Mit seinem Netzwerk für das Teilen, die Instandhaltung und das Wiederverwenden von vernetzten Paletten, Kisten und Containern unterstützt CHEP Unternehmen bei der Optimierung ihrer Lieferketten, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren.

Die führende Rolle von CHEP in der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, Emissionen, Abfall und Einwegverpackungen zu minimieren. Das Unternehmen verbindet dies mit einem Fokus auf Resilienz, um durch Daten, Skaleneffekte und Kooperationen zukunftssichere Liefernetzwerke aufzubauen.

Mit seiner operativen Exzellenz, auf die weltweit führende Marken vertrauen, beliefert CHEP hauptsächlich Kunden aus der Konsumgüterindustrie (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Frischwaren und Getränke), dem Einzelhandel, der Automobilindustrie und der allgemeinen Fertigungsindustrie.

Als Teil der Brambles Group verwaltet CHEP rund 347 Millionen Paletten und Container über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

