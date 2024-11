CHEP ernennt Helen Lane zum neuen CEO für Europa

Köln, 14. November 2024 – CHEP, das Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen mit dem weltweit größten Pooling-Netzwerk für Ladungsträger, hat mit Wirkung zum 11. November Helen Lane zum neuen CEO für sein Europageschäft ernannt. Sie tritt die Nachfolge von David Cuenca an, der kürzlich die Rolle des CEO von CHEP North America übernommen hat.

Helen Lane blickt auf eine langjährige Karriere bei Brambles zurück. Seit ihrem Eintritt im Jahr 2003 hielt sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Finance, Commerce, Logistics und Asset Productivity inne. Im Jahr 2016 übernahm sie die Position des Vice President für CHEP Northern Europe. In dieser Funktion war sie bis 2021 für die Leitung von Brambles UK und Irland verantwortlich. Anschließend wurde sie zum Chief Data and Digital Officer ernannt, bevor sie im Geschäftsjahr 2024 die Konzernstrategie in ihr Portfolio mit aufnahm.

„Ich freue mich sehr darauf, das europäische Geschäft zu leiten. Mein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, eng mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um durch Innovation, Zusammenarbeit und Engagement die Lieferketten der Zukunft zu gestalten. Ziel ist es, für unsere Kunden einen Mehrwert zu schaffen“, erklärt Helen Lane.

Graham Chipchase, CEO von Brambles, kommentiert: „Helen Lane war maßgeblich an unserer kundenorientierten, auf die Digitalisierung ausgerichteten Umstrukturierung beteiligt. Diese hat einen erheblichen Mehrwert geschaffen, indem sie jeden Aspekt unseres Geschäfts weiterentwickelt hat. Helen Lanes umfassende Erfahrung in so vielen Bereichen von Brambles, gepaart mit ihren herausragenden Geschäfts- und Führungskompetenzen, machen sie zur idealen Kandidatin, um CHEP Europe durch die nächste Wachstumsphase zu führen.“

Über CHEP

CHEP trägt mehr als jedes andere Unternehmen weltweit dazu bei, mehr Waren zu mehr Menschen an mehr Orte zu bewegen. Seine Paletten, Kisten und Container bilden das unsichtbare Rückgrat der globalen Supply Chain. Die weltweit größten Marken vertrauen auf CHEP, um ihre Produkte effizienter, nachhaltiger und sicherer zu transportieren. CHEP hat durch das als „Pooling“ bekannte Modell des Teilens und Wiederverwendens seiner Ladungsträger eines der weltweit nachhaltigsten Logistikunternehmen geschaffen und bedient insbesondere die Branchen für schnelldrehende Konsumgüter (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte), Frischwaren und Getränke, den Einzelhandel und die allgemeine Fertigungsindustrie. Das Unternehmen beschäftigt circa 11.000 Mitarbeiter wobei die Kraft der kollektiven Intelligenz durch Vielfalt, Integration und Teamarbeit fest als Wert verankert ist. Rund 347 Millionen Paletten, Kisten und Container sind im Besitz von CHEP, die auf ein Netzwerk von über 750 Service Centern verteilt sind. Als Teil der Brambles Group operiert CHEP in 60 Ländern mit den größten Niederlassungen in Nordamerika und Westeuropa.

Weitere Informationen zu CHEP finden Sie unter www.chep.com

