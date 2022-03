Chemiefrei in die Grillsaison starten

So geht Green Cleaning für Gartenmöbel, Grills & Co.

Die Temperaturen werden so langsam wieder zweistellig, die Tage länger und Terrasse und Balkon warten auf ihren Saisonstart. Höchste Zeit, Grill, Gartenmöbel und Markise einem Frühjahrsputz zu unterziehen. Wer dabei auf Chemie verzichten möchte, kann mit einem Microtrockendampf-Gerät den Outdoorbereich nicht nur optimal reinigen, sondern schont noch dazu Gesundheit, Umwelt und Haushaltsbudget.

Besonders bei Gasgrills empfiehlt sich vor dem Neustart in die Würstchensaison eine gründliche Komplettreinigung inklusive Fettwanne, Grillroste usw. Normalerweise bedeutet das intensives Schrubben und in besonders hartnäckigen Fällen den Einsatz chemischer Grillreiniger. Das ist jedoch nicht nur anstrengend, sondern hinterlässt außerdem Putzmittelrückstände, die im schlimmsten Fall den Geschmack des ersten Grillguts beeinflussen. Anders beim Reinigen via Microtrockendampf, der zusätzliche Mittel überflüssig macht.

„Microtrockendampf ist sehr heißer und dadurch sehr trockener und feiner Dampf. Alles Eigenschaften, die jede Menge Vorteile mit sich bringen“, erklärt Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH, die Green Cleaning-Systeme entwickelt und vertreibt. So ist dank des sehr geringen Wasseranteils von nur 5 % der trockene Dampf selbst für textile und empfindliche Oberflächen geeignet, die wenig oder keine Feuchtigkeit vertragen. Gleichzeitig sorgen der hohe Druck der Micro Cleaner von Medeco Cleantec sowie eine Temperatur von über 180 Grad dafür, dass alle Verschmutzungen und Putzmittelrückstände vollständig entfernt werden.

Längere Lebensdauer für Gartenmöbel und Sonnenschutz-Produkte

Eine Methode, die auch bei Gartenmöbeln zu erstaunlichen Resultaten führt. Gerade Stühle und Liegen aus echtem Rattan oder Polyrattan sind aufgrund der Flechtstruktur oft schwierig zu reinigen. Mit Microtrockendampf werden Schmutz, Staub und Spinnweben einfach weggepustet, ohne das Material anzugreifen. „Werden Gartenmöbel mit chemischen Mitteln gereinigt, hinterlassen diese unweigerlich Rückstände. In Kombination mit Sonnenlicht sorgen diese dafür, dass viele Materialien, v.a. Kunststoff, schneller spröde werden und sich dadurch die Lebenszeit der Möbel verkürzt“, weiß Fritz Pattis.

Die Mischung aus geringer Feuchtigkeit und hohem Druck ist indes auch für Markisen oder Fliegengitter die ideale Reinigungsstrategie. Textile Sonnenschutz-Elemente werden nicht durchfeuchtet und trotzdem restlos von Schmutz, Staub und Flecken befreit. Bei Insektenschutzgittern, die ebenfalls stark der Witterung und dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, reinigt Microtrockendampf effektiv das engmaschige Gewebe und verhindert durch den Verzicht auf chemische Mittel auch hier ein vorschnelles Verschleißen.

Nie wieder Reinigungsmittel kaufen

Für den Haushaltsgebrauch hat die Medeco Cleantec GmbH, die vor allem Hotels und Profianwender in puncto Green Cleaning unterstützt, den kompakten Microtrockendampfreiniger Steamy entwickelt, der jegliche chemische Reinigungsmittel überflüssig macht. Dadurch werden nicht nur die eigene Gesundheit und die Umwelt, sondern auch das Haushaltsbudget geschont.

Mehr Infos unter www.medeco-cleantec.de/branchen/haushalt/

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

