Charity-Golfturnier zugunsten des It´s for Kids Mutwald-Projektes

Presse-Einladung: Top-Pros und Promis im Golf Club Hubbelrath, 11. September 2023

Zahlreiche Prominente aus Sport, Wirtschaft und Kultur sowie viele sozial engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer werden am Montag, 11. September 2023, auf dem Grün des Golf Club Hubbelrath abschlagen, um beim It´s for Kids Golfcup nicht nur das Fundraising, sondern auch die Aufmerksamkeit für wichtige Kinder-Hilfsprojekte zu stärken.

Die Stiftung It´s for Kids sammelt seit dem Jahr 2000 Spenden für misshandelte, missbrauchte, kranke und anderweitig benachteiligte Kinder. Bekannte soziale Organisationen und Netzwerke unterstützen It´s for Kids mit gemeinsamen Projekten und Sammelaktionen, eine Vielzahl prominenter Botschafter:innen aus Sport, Kultur und Wirtschaft wie u.a. Sebastian Hellmann, Markus Wildhagen, Eckart von Hirschhausen, Birgit Lechtermann, „Mr. Dax“ Dirk Müller, Horst Kordes, Sebastian Lege und Nina Moghaddam, um nur einige zu nennen, trägt die Idee weiter in die Welt. Inklusive Geldspenden konnten so bereits über 7,5 Millionen Euro gesammelt werden, rund 300 Kinderschutzprojekte wurden bisher durch It´s for Kids gefördert. Mit dem „Mutwald“, der krebskranken Kindern und ihren Familien Mut und Freude schenken soll, startet It´s for Kids 2023 die erste eigene Projektreihe: https://www.its-for-kids.de/aktionen/mutwald

IT´S FOR KIDS GOLFCUP: PRESSE-EINLADUNG

TERMIN: 11. September 2023

ORT: Golf Club Hubbelrath, alle Informationen unter: https://www.its-for-kids.de/aktionen/golfcup

GEPLANTER ABLAUF:

10.15 Uhr: Presse-Foto-Termin am FOTOPOINT, Eingang Gastronomie des GC Hubbelrath

10.45 Uhr: Begrüßung durch IFK-Vorstand Rainer Koch, IFK-Botschafter Andreas Buhr und Sky-Moderator/IFK-Botschafter Sebastian Hellmann;

Interview-Gelegenheiten für die Presse

11.30 Uhr: Kanonenstart

18.30 Uhr: Siegerehrung/Abendveranstaltung mit Versteigerung (stille Auktion) herausragender Exponate wie u.a.:

– signierte E-Gitarre von Helene Fischer (mit frdl. Unterstützung von Team Kloppocar)

– eine von Die Toten Hosen, Gerhard Polt und Die Well Brüder signierte Lederhose in einer kunstvollen Rahmung

(mit frdl. Unterstützung von Team Kloppocar)

– Meet & Greet mit Sebastian Kehl sowie eine Vielzahl weiterer VIP-Sportevents

– besondere Kunstobjekte, darunter Arbeiten von Horst Kordes, Herr Kossmann, Lucas Itubide

Moderation: IFK-Botschafterin Biggi Lechtermann & Tom Bartels

PRESSE-ANMELDUNG: Akkreditierungsanfragen einfach formlos per Mail an: golfcup@its-for-kids.de

STIFTUNG IT´S FOR KIDS:

info@its-for-kids.de

www.its-for-kids.de

