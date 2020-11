Channel Manager CultSwitch mit Schnittstelle zu Trip.com

Zimmervermarktung auf einer der weltweit fĂĽhrenden Online-Reiseplattformen

Berlin, 25. November 2020. CultSwitch hat seinen gleichnamigen Channel-Manager für Hotels mit einer Schnittstelle zu Trip.com (früher Ctrip) ausgestattet. Damit können CultSwitch-Anwender ihre Unterkünfte jetzt auch über eines der größten s (OTAs) der Welt mit mehreren Hundert Millionen Kunden in China und weltweit anbieten. Davon profitieren insbesondere Hotels, Pensionen oder Hostels in Städten und touristischen Destinationen.

Trip.com gehört zur Trip.com Group (bis 2019 Ctrip International), dem größten OTA in China und einem der führenden Reisedienstleister weltweit mit mehr als 400 Millionen registrierten Mitgliedern. Über die Website trip.com und eine mobile App können Urlaubs- und Geschäftsreisende Übernachtungen, Flüge und Zugtickets buchen. Die Plattform bietet leistungsfähige Suchoptionen sowie Reisetools wie Preisalarme, Angebotskalender und Frühbucher-Angebote. Website und App sind in zahlreichen Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Mandarin, Kantonesisch, Japanisch und Koreanisch.

Mit CultSwitch können Hoteliers jetzt auf Wunsch Teil eines weltweiten Netzwerks von über 1,4 Millionen Hotels in 200 Ländern und Regionen werden, die über Trip.com gebucht werden können. Seinen Partner-Hotels bietet Trip.com unter anderem volle Kontrolle über Preise, Regeln und Beschränkungen, 24/7-Support und umfangreiche Informationen über Markttrends, Gäste-Historie oder Gastbewertungen.

1999 als Ctrip.com in Shanghai gegrĂĽndet, firmiert das Reiseunternehmen seit Oktober 2019 unter der Bezeichnung Trip.com Group. Diese betreibt neben Trip.com u. a. auch die Metasuchmaschine Skyscanner aus Schottland und pflegt kommerzielle Kooperationen mit Booking Holdings und TripAdvisor.

“Reiseziele in Deutschland, Ă–sterreich und der Schweiz stehen auch bei asiatischen Reisenden hoch im Kurs, und bei denen ist Trip.com häufig die Nummer 1”, erklärt Robert Reinsch, Leiter Kundenbetreuung und Partnermanagement bei CultSwitch. “Deshalb ist Trip.com ein ausgezeichneter Vermarktungskanal fĂĽr Unterkunftsanbieter, der nach der Covid-19-Pandemie wertvolle UnterstĂĽtzung beim Erholungsprozess in der Tourismusbranche leisten kann.”

CultSwitch – The Specialist in Online Distribution

CultSwitch bietet innovative Lösungen und Services, mit denen Hotels ihre aktuellen Angebote weltweit und in Echtzeit über alle relevanten Online-Vertriebskanäle vermarkten können.

Den Kern des Lösungsportfolios bildet der CultSwitch Channel Manager, der die Softwaresysteme der Hotels (PMS) mit einer Vielzahl von Online-Vertriebskanälen wie Booking.com, Expedia.com oder HRS verbindet und den automatischen Abgleich zwischen den Systemen gewährleistet. Über den technischen Support hinaus versteht CultSwitch sich als Dienstleister und Berater, der in enger Partnerschaft mit dem Gastgeber die Online-Distribution optimiert.

Seit 2004 im Geschäftsfeld Channel Management tätig, beschäftigt das Unternehmen derzeit ca. 40 Mitarbeiter an den Standorten Berlin (Deutschland), Porto (Portugal) und Visakhapatnam (Indien).

Firmenkontakt

CultSwitch GmbH

Reinhard Vogel

UllsteinstraĂźe 130

12109 Berlin

+49 30 726225 -0

reinhard.vogel@cultswitch.com

https://www.cultswitch.com

Pressekontakt

unlimited communications marketing gmbh berlin

Ernst Nill

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

+49 (0) 30 280078-20

+49 (0) 30 280078-11

enill@ucm.de

https://www.ucm.de