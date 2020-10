Channel Manager CultSwitch jetzt mit Autoclose-Funktion

Automatische Buchungssperre fĂĽr kurzfristige Buchungen verhindert unvorhergesehene Anreisen

Berlin, 6. Oktober 2020. Auf vielfachen Kundenwunsch hat der Channel-Management-Spezialist CultSwitch für seinen gleichnamigen Channel-Manager eine Autoclose-Funktion realisiert. Damit kann für bestimmte Zeiten, etwa wenn in der Nacht die Rezeption nicht besetzt ist, automatisch für alle angebundenen Portale eine Buchungssperre für den Anreisetag eingerichtet werden. Damit ist gewährleistet, dass kein Hotelgast nach einer kurzfristigen Buchung vor verschlossenen Türen steht.

Hotels profitieren von der automatisierten Online-VertriebsunterstĂĽtzung durch Channel-Manager. Weil aber kleinere und mittelgroĂźe Hotels meist nicht rund um die Uhr besetzt sind, können automatische Buchungen ĂĽber Portale ein Problem erzeugen: Bucht ein Gast seine Unterkunft sehr kurzfristig auĂźerhalb der Ă–ffnungszeiten, ist möglicherweise bei seiner Ankunft niemand vor Ort, um ihn in Empfang zu nehmen. FĂĽr Hoteliers ist das sehr unangenehm: Im besten Fall muss ein Mitarbeiter nach Feierabend – womöglich mitten in der Nacht – noch einmal ins Hotel. Und im schlimmsten Fall kann der Gast nicht ĂĽbernachten, ist unzufrieden und vergibt eine schlechte Bewertung.

Die Lösung besteht darin, Buchungen am Anreisetag ab einer bestimmten Uhrzeit auszuschlieĂźen. Zwar bieten die meisten Buchungsportale diese Möglichkeit an, aber es ist fĂĽr Hoteliers aufwendig, dies fĂĽr jedes einzelne Portal per Hand durchzufĂĽhren oder zu beauftragen. Hinzu kommt, dass die passende Einstellung nicht immer leicht zu finden ist. Mit der neuen “Autoclose”-Funktion in CultSwitch geht das wesentlich eleganter: Sperrzeiten werden einmal zentral festgelegt und gelten damit fĂĽr alle Portale – auch fĂĽr solche, die selbst keine Autoclose-Funktion anbieten.

Selbstverständlich gilt diese Funktion auch für die eigene Hotel-Website, unabhängig davon, ob sie mit CultBooking oder anderen Buchungsmaschinen ausgestattet ist. Mit der neuen Funktion vermeiden CultSwitch-Anwender Probleme mit Kurzfristbuchungen, sparen Zeit und schonen die Nerven ihrer Mitarbeiter.

“Wir stehen mit unseren Kunden in engem Kontakt, um kontinuierlich Verbesserungspoten-ziale fĂĽr den Channel-Manager CultSwitch zu identifizieren”, erklärt Robert Reinsch, Leiter Kundenbetreuung und Partnermanagement bei CultSwitch. “Die Autoclose-Funktion stand bei vielen CultSwitch-Anwendern weit oben auf der Wunschliste.”

