Channel-Aktion: Bis Jahresende Einstieg in die NoSpamProxy Cloud zum halben Preis

Mit einer besonderen Rabattaktion zeigt Net at Work Commitment zum Channel. Der E-Mail-Schutz des Champions aus dem aktuellen Professional User Rating von techconsult ist bis Ende des Jahres mit 50 % Rabatt erhältlich.

Paderborn, 08.12.2020 – Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, bietet Resellern zum Jahresende die einzigartige Möglichkeit, den Schutz von NoSpamProxy als Cloud Service fĂĽr ihre Kunden zu deutlich vergĂĽnstigten Preisen einzukaufen.

Bei einer Bestellung bis zum 31.12.2020 gewährt das Unternehmen 50 % Rabatt auf NoSpamProxy Cloud Protection für 1 Jahr.

Cyberattacken gehören fĂĽr Unternehmen auf der ganzen Welt mittlerweile zum Alltag – 82 Prozent aller Cyberattacken erfolgen dabei ĂĽber E-Mail. Grund genug, diesen Kanal besonders gut zu sichern. Den besten Schutz vor Spam und Malware bietet die mehrfach preisgekrönte deutsche Security-Lösung NoSpamProxy. Erst kĂĽrzlich ist NoSpamProxy bereits zum vierten Mal in Folge wieder als Champion aus dem unabhängigen und herstellerneutralen Professional User Rating Security Solutions 2021 (PUR-S 2021) des Analystenhauses techconsult hervorgegangen.

Mit NoSpamProxy Cloud ist die Lösung nun als Service verfügbar: Kunden erhalten bestmöglichen Schutz vor Spam, Malware, Phishing und CEO-Fraud durch die detaillierte Prüfung der Sender- und Empfängerreputation mit mehr als 20 unterschiedlichen Prüfungen, inklusive SPF, DKIM und DMARC als Managed Service aus der Hand der Mail-Security-Experten. Bis Jahresende nun mit 50 % Rabatt auf das erste Jahr. Optional kann die ebenso sichere wie praxistaugliche E-Mail-Verschlüsselung zugebucht werden, die Rechtssicherheit und Vertraulichkeit herstellt und gleichzeitig volle DSGVO-Konformität sichert.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die Option Private Stack: Mails eines Unternehmens laufen dann ĂĽber eine eigene Instanz – erfĂĽllen damit höchste Sicherheitsanforderungen und vermeiden Seiteneffekte von Multi-Tenant-Umgebungen wie IP Blacklisting oder Einschränkungen bei der Verarbeitungsperformance durch Lastspitzen.

NoSpamProxy Cloud ist ohne Installation sofort verfügbar und nutzbar und stets für den Kunden optimal konfiguriert. Die interne IT wird spürbar entlastet und kann sich sofort wertschöpfenden Produkten widmen. Die monatlich geringen Kosten sind absolut transparent kalkulierbar und die Lösung skaliert problemlos mit dem tatsächlichen Bedarf. Hohe Anfangsinvestitionen für Software und Hardware werden vermieden.

“Mit dieser einzigartigen Aktion wollen wir noch einmal unser besonderes Commitment und unsere Wertschätzung gegenĂĽber dem Channel ausdrĂĽcken”, erklärt Hardy Lange, Vertriebsleiter NoSpamProxy und verantwortlich fĂĽr den Channel bei Net at Work. “Wir freuen uns darĂĽber, dass unsere Reseller den aktuellen Champion aus dem techconsult-Ranking ihren Kunden zu einem unschlagbaren Preis anbieten können.”

Jetzt NoSpamProxy Cloud Protection fĂĽr 12 Monate und eine Mindestanzahl von 10 Benutzern ĂĽber den ALSO Cloud Marketplace buchen und bis 31.12.2020 50 % Rabatt sichern: https://www.also.com/ec/cms5/de_1010/1010/services/digital-services/also-cloud-marketplace/index.jsp

Parallel dazu läuft weiter das Competitive-Upgrade-Programm, mit dem Net at Work Resellern besonders attraktive Konditionen für die Umstellung von Kunden mit bestehenden Installationen der Produkte Symantec Messaging Gateway, Symantec E-Mail Gateway Encryption und der Symantec E-Mail Security Cloud sowie anderer E-Mail-Security-Produkte anbietet. Die Umstellung kann flexibel und ohne doppelte Kosten für den Kunden erfolgen.

Mehr Informationen zum Umstiegsprogramm fĂĽr Symantec: https://www.nospamproxy.de/de/preisvorteil-symantec-wechsel/

Weitere Informationen ĂĽber die integrierte Mail-Security-Suite NoSpamProxy: https://www.nospamproxy.de

Net at Work unterstĂĽtzt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen fĂĽr die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen fĂĽr Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-VerschlĂĽsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, WĂĽrzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 100 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Skype for Business betreibt. www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627

aysel.nixdorf@netatwork.de

http://www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

netatwork@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.