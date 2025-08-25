Change-Kommunikation im Wandel: authentisch & digital

Kommunikationstraining für Führung & Teams in Transformation: klare Sprache, digitale Souveränität, kamerafit. Praxisnah, vor Ort & online.

Hannover/DACH, 22. August 2025 – Veränderung beginnt mit Sprache.

Nicht mit Tools. Nicht mit Folien. Mit dir.

Volatile Märkte. Digitale Umbrüche. Hybride Teams.

Wer jetzt führt, braucht klare Worte, sichtbare Präsenz und ein Gefühl für Dynamik. Genau hier setzt unser Kommunikationstraining für Unternehmen in Veränderungsprozessen an: authentisch, digital, wirksam.

Worum es geht

Wir stärken Führungskräfte, Projektverantwortliche und Innovationsteams in Transformationsphasen – intern, extern und im persönlichen Auftritt. Für Change-Projekte, Kulturwandel und digitale Neuausrichtung.

Was du lernst

– Klartext statt Floskeln: Botschaften, die Orientierung geben.

– Meetings, die tragen: Moderation, Struktur, Entscheidungen.

– Feedback & Konflikte: deeskalieren, Verantwortung klären, Tempo halten.

– Auftritt & Kamera: souverän in Townhalls, Videos, hybriden Formaten.

– Story & Struktur: Komplexes verdichten, Kernaussagen platzieren.

Digital Leadership: KI & Tools sinnvoll für Kommunikation nutzen.

Formate

– Ausbildungen: zukunftsfähig kommunizieren – optional mit IHK-Zertifikat oder staatlich förderfähigen Modulen.

– Inhouse-Seminare: direkt bei euch, passgenau für Bereich und Team.

– Coaching/Mentoring: 1:1-Sparring für heikle Gespräche, Bühne, Gremien.

Didaktik, die wirkt

– 80 % Anwendung, 20 % Theorie.

– Rollenspiele, Fallarbeit, ehrliches Feedback.

– 30-60-90-Tage-Transfer mit Praxisprojekten und Follow-up-Calls.

– Wirkung statt Strohfeuer.

Warum jetzt?

Budgetdruck und Tempo steigen. Mitarbeitende erwarten Sinn, Transparenz, Dialog.

Deine Sprache entscheidet, ob Menschen mitgehen – oder blocken.

Ergebnisse

– Weniger Missverständnisse.

– Schnellere Entscheidungen.

– Mehr Commitment – im Team, im Unternehmen, bei dir selbst.

Zitat

„Technologie überzeugt nicht von selbst. Veränderung auch nicht. Sprache schon – wenn sie klar, menschlich und präsent ist.“

– Tim Christopher Gasse

Kontakt & Start

NEOP Consulting / New Era of Presenting

Telefon: 0800 / 88 111 80

