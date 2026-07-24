ChampKidz by Xenia Hügel für Bildungsarbeit ausgezeichnet

Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung

Am 20. Juli 2026 verliehen das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBSFJ) und die Deutsche UNESCO-Kommission die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

ChampKidz begeisterte die Jury mit eindrucksvollem Einsatz für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE ) und die Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Die Herausforderungen unserer Zeit – soziale Ungleichheit, globale Krisen – verlangen nach mutigen Antworten. ChampKidz liefert sie dort, wo sie am stärksten wirken: bei den Kindern. Die Initiative verbindet nachhaltige Bildung mit Resilienzförderung und schafft Lernräume, die weit über klassische Pädagogik hinausgehen.

Kinder lernen, wie Verantwortung aussieht, wie man Ressourcen bewusst nutzt und wie globale Zusammenhänge unser tägliches Leben prägen. Gleichzeitig werden sie darin gestärkt, mit Unsicherheiten umzugehen, Konflikte zu lösen und eigene Ideen selbstbewusst einzubringen.

ChampKidz beweist, dass nachhaltige Transformation nicht nur ein gesellschaftlicher Auftrag ist, sondern ein emotionales Versprechen: Kinder sollen in einer Welt aufwachsen, die sie verstehen, mitgestalten und schützen können. Die Projekte zeigen, wie lokale Aktionen globale Wirkung entfalten – und wie junge Menschen zu resilienten, handlungsfähigen Persönlichkeiten werden.

ChampKidz ist ein Leuchtturm für eine Zukunft, die nicht nur über Nachhaltigkeit spricht, sondern sie lebt.

Die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ würdigt ChampKidz, die sich im Rahmen des UNESCO-Programms BNE 2030 für eine lebenswerte, nachhaltige Gestaltung unserer Gesellschaft engagiert.

CHAMPKIDZ

Kindercoaching Resilienz & Nachhaltigkeit.

Nachhaltige Angebote & Projekte für Kinder.

Zertifizierter Bildungsträger für BNE und Preisträgerin.

Kontakt

Champkidz

Xenia Hügel

Wilhelm Schramm Strasse 6

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Bildquelle: Martin Stollberg