Ch-Domains: Wenn am Ende Ihres Namens ch steht, können Sie einen pfiffigen Gag daraus machen …

Was bedeutet Domain Hack?

Sind Fans von Domain-Hacks Hacker?

Die Reddit-Gruppe „Domain Hack“ definiert Domain Hack so:

„Ein Domainhack ist ein unkonventioneller Domainname, der Domainebenen kombiniert, insbesondere die Top-Level-Domäne (TLD), um den vollständigen ‚Namen‘ der Domain zu buchstabieren.“

Prominentes Beispiel für ein Domain Hack ist: goo.gl.

Ein Domain-Hack hat nichts mit dem Hacken einer Domain oder Website zu tun. Der „Hack“ steht für einen Trick (wie beim Programmieren), nicht für einen Exploit oder Einbruch (wie bei der Sicherheit).

Domains wie die .as-Domains, .it-Domains, .me-Domains, .to-Domains, .is-Domains, .in-Domains, .at-Domains und .us-Domains lassen sich leicht als Domain-Hacks verwenden, da sie kurzen, einfachen Wörterbuchwörtern entsprechen. Manchmal wird ein Name so gewählt, dass die letzten Zeichen mit einer bestehenden Top-Level-Domain übereinstimmen, wie z. B. „inter.net“, sodass jedes Zeichen zur Bildung des gemeinsamen Namens verwendet wird.

Die Domains aus der Schweiz enden auf .ch. Dies ist besonders interessant, weil „ch“ phonetisch und von der Syntax her Sinn macht. Sie können „.ch“ in die Formulierung Ihres Domainnamens in vielen Fällen miteinbeziehen. Wenn Sie zum Beispiel die Domain „verbrauch.de“ nicht mehr registrieren konnten, so können Sie sich vielleicht die domain „verbrau.ch“ registrieren lassen.

Für Mundart-Fans trifft das gleiche auch auf die li-Domain von Liechtenstein zu. Sie können sich zum Beispiel die Domain „schätz.li“ registrieren lassen.

Schabach hieß das Dorf in dem Film „Heimat“. Die Domain schabach.de ist vergeben.

Aber Sie können schaba.ch bekommen – eine pfiffige Domain, die viel Aufsehen erregen wird.

Wenn Ihr Name, Vorname, Firmenname oder Marke auf -ch enden, ist ein solches Wortspiel

mit der schweizerischen Domainendung .ch möglich.

Sollte der Begriff, den Sie registrieren wollen, unter .ch nicht mehr frei sein, können Sie ihn mit einem Backorder-Auftrag möglicherweise catchen lassen.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/ch-domains.html

(deutsch)

https://www.domainregistry.de/ch-domain.html

(English)

https://www.domainregistry.de/li-domains.html

(deutsch)

https://www.domainregistry.de/li-domain.html

(English)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: Hansuan_Fabregas