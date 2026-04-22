CFOs im Wandel: Auf dem Vormarsch zum strategischen Treiber der Digitalisierung

München, 22. April 2026 – Die Rolle des Chief Financial Officer entwickelt sich schneller als viele Unternehmensstrukturen Schritt halten können. CFOs sind heute weit mehr als Finanzexperten für Bilanzen, Budgets und Prognosen. Sie gestalten Technologiestrategien, treiben digitale Transformationen voran und verantworten zunehmend den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Eine aktuelle Studie von BlackLine zeigt, dass über ein Drittel der Führungskräfte erwartet, dass CFOs in den kommenden fünf Jahren maßgeblich die Technologiestrategie ihres Unternehmens prägen werden.

Mit diesem erweiterten Verantwortungsbereich steigen die Anforderungen an Finanzteams erheblich. Fast ein Drittel der CFOs sieht Kompetenzlücken im Finanz- und Accounting-Bereich als zentrales Hindernis für digitale Transformation und Unternehmensresilienz. Besonders gefragt sind Fachkenntnisse in modernen Technologien, Datenanalyse und KI – Fähigkeiten, die ebenso wichtig sind wie klassisches Buchhaltungswissen.

BlackLine empfiehlt Unternehmen, auf kontinuierliche Weiterbildung zu setzen, bestehende Teams gezielt zu qualifizieren und Automatisierung einzusetzen, um repetitive Aufgaben zu reduzieren. So gewinnen Finanzspezialisten Zeit für strategische Analysen, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und die Umsetzung von Transformationsinitiativen. CFOs, die frühzeitig mit IT und operativen Bereichen kooperieren, können Technologieinvestitionen aktiv steuern und den „Office of the CFO“ zum Treiber von Innovation machen.

Die Studie unterstreicht auch die strategische Bedeutung der Kommunikation. CFOs müssen den Nutzen neuer Technologien und Weiterbildungsmaßnahmen klar vermitteln, um Akzeptanz im Unternehmen zu schaffen. Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung wird so möglich. Die wachsende Rolle der CFOs spiegelt sich auch in den Trends der Vergütung wider: 77 Prozent der CFOs erhielten 2024 eine Gehaltserhöhung, 83 Prozent erwarten weitere Anpassungen – die höchsten Zuwächse innerhalb der C-Suite. Doch die eigentliche Belohnung liegt im strategischen Einfluss, in der Entwicklung resilienter Organisationen und in der Gestaltung unternehmensweiter Strategie.

CFOs, die Weiterbildung, Technologieeinsatz und strategische Verantwortung kombinieren, verwandeln den Finanzbereich von einer reaktiven Einheit zu einem proaktiven Wertschöpfer. Unternehmen, die diesen Wandel aktiv unterstützen, sichern sich Wettbewerbsvorteile und eine zukunftsfähige Organisation.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsbereite Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Finanztransformation voran, indem sie Organisationen mit präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen ausstattet. Basierend auf der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten, optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und Intelligenz – angetrieben von Verity, einer umfassenden Suite eingebetteter, prüfbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Workforce bietet.

Mit einem bewährten, kollaborativen Ansatz und einer Erfolgsbilanz an Innovationen – unterstützt durch branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie erstklassige Sicherheitsstandards – vertrauen mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackline.com

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