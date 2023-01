CES 2023: LG Display mit innovativen Displays und Lösungen für die Automobilindustrie

SEOUL, Korea, 2. Januar 2023 – LG Display, führender Innovator von Display-Technologien, wird auf der CES 2023 in Las Vegas vom 5. bis 8. Januar seine hochmodernen Displays und Lösungen für die Automobilindustrie vorstellen.

Unter dem Motto „Advanced Mobility Lifestyle“ wird LG Display die Zukunft der Innovation in der Mobilität präsentieren. Auf einem exklusiven Stand für seine Automobilkunden in der West Hall des Las Vegas Convention Centers (LVCC) werden Automobildisplays der nächsten Generation sowie Soundtechnologien für Automobile gezeigt. Damit wird das Unternehmen sein Geschäft mit Displays für die Automobilindustrie aktiv ausbauen. Dieses Segment ist für das Unternehmen ein starker künftiger Wachstumsmotor und leistet einen bedeutenden Beitrag zu seinem Auftragsvolumen.

LG Display wird eine breite Palette an revolutionären Automobildisplays vorstellen, die mit den Schlüsseltechnologien des Unternehmens wie P-OLED und Low-Temperature-Polycrystalline-Silicon (LTPS) -LCD ausgestattet sind, die speziell für die Fahrzeuge der Zukunft entwickelt wurden. Die auf automobil zugeschnittenen P-OLED-Displays von LG Display sind leicht und flexibel, um den Anforderungen des Fahrers gerecht zu werden, ohne dabei Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen, während die LTPS-LCD-Technologie des Unternehmens größere, hochauflösende Displays ermöglicht.

Das Unternehmen wird außerdem seine „Thin Actuator Sound Solution“ vorstellen, eine neue Technologie, die das Infotainment-Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Dieses mit dem CES® 2023 Innovation Award ausgezeichnete Produkt mit der filmartigen Ansteuerungstechnologie von LG Display ermöglicht es dem Gerät, Displays und Materialien in der Fahrzeugkarosserie in Schwingung zu versetzen, um ein reichhaltiges, immersives 3D-Klangerlebnis zu ermöglichen.

„Wir werden auch in Zukunft mit differenzierten Technologien wie unseren Automobildisplays – einer Kernkomponente künftiger Fahrzeuge – innovativ sein, um unübertroffene und noch nie dagewesene Mobilitätserlebnisse zu bieten“, verkündet Byeong-koo Kim, Senior Vice President und Head of Auto Business Group bei LG Display.

Über LG Display

LG Display Co., Ltd. [NYSE: LPL, KRX: 034220] ist der weltweit führenden Anbieter von Displaytechnologien, einschließlich Dünnschichttransistor-Flüssigkristall- und OLED-Displays. Das Unternehmen stellt Display-Panels in einer breiten Palette von Größen und Spezifikationen her, die vor allem in Fernsehern, Notebooks, Desktop-Monitoren und verschiedenen anderen Anwendungen, einschließlich Tablets und mobilen Geräten, zum Einsatz kommen. LG Display betreibt derzeit Produktionsanlagen in Korea und China sowie Back-End-Montageanlagen in Korea, China und Vietnam. Weitere Nachrichten und Informationen über LG Display finden Sie unter www.lgdisplay.com

Firmenkontakt

LG Display

Damir Leovac

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 1590 40 56 340

damir.leovac@axicom.com

https://www.lgdisplay.com/eng

Pressekontakt

AxiCom

Damir Leovac

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 1590 40 56 340

damir.leovac@axicom.com

http://www.axicom.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.