CES 2023: Jackery erhält vier Innovation Awards

Jackery erhält bei der CES 2023 vier Innovation Awards für seine innovativen tragbaren Lösungen mit erneuerbarer Energie

Jackery, das weltweit führende Unternehmen bei innovativen Lösungen für tragbare Stromversorgung und grüne Energie für Außenaktivitäten, gab bekannt, dass vier seiner nachhaltigen Energielösungen mit dem CES 2023 Innovation Award (Innovationspreis der CES 2023) ausgezeichnet wurden. Das LightTent-AIR von Jackery, ein photovoltaisch betriebenes Zelt, das mit dünnen und flexiblen Galliumarsenid-Solarzellen (GaAs) ausgestattet ist, die eine Gesamtleistung von bis zu 1.200 W bieten, wurde als einer der „CES Best of Innovation Honorees“ (CES-Preisträger für die beste Innovation) gewürdigt.

Als einer der am sehnlichsten erwarteten jährlichen Wettbewerbe der Consumer Technology Association (CTA) bewertet das Programm der CES Innovation Awards Einreichungen in 28 Produktkategorien auf der Grundlage einer Bewertung, die von einer elitären Jury aus Branchenexperten abgegeben wird. Die Ankündigung im Vorfeld der CES 2023, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfindet, zeichnet Produkte an der Spitze von Innovation und Technik in der Unterhaltungselektronik aus, und die Beiträge mit der höchsten Bewertung in jeder Kategorie erhalten die Auszeichnung „Best of Innovation“.

Die Auszeichnungen, die die Produkte von Jackery erhalten haben, darunter sein Flaggschiff-Solargenerator SG Explorer 2000 Pro, der tragbare Windenergiegenerator Air-W und die Outdoor-Energiespeicherlösung Light Cycle-S1, unterstreichen die Fähigkeit von Jackery, tragbare saubere Energielösungen mit bahnbrechender Innovation, erstklassiger Qualität und vielseitiger Funktionalität zu entwickeln, die Kunden auf der ganzen Welt ein nachhaltiges Leben ermöglichen.

Das Jackery LightTent-AIR, Gewinner des CES Best of Innovation Award, verändert die Zukunft des Campings, indem es die Expertise des Unternehmens in der Solartechnologie mit einer futuristischen Outdoor-Living-Lösung kombiniert, um ein einzigartiges tragbares aufblasbares Zelt zu schaffen, das rund um die Uhr Zugang zu grüner Energie und umfassender Sicherheit bietet. Das Zelt besteht aus wasserdichtem und flammhemmendem PVC-beschichtetem Gewebe, das hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften besitzt und leicht sauber gehalten werden kann.

Die flexiblen GaAs-Solarmodule, die auf dem einstellbaren Dach montiert sind, bieten eine Leistung von 1.200 W und laden die eingebauten Stromspeichermodule, die eine zuverlässige Stromversorgung bei Nacht bieten. Das Zelt hat ein minimalistisches Aussehen und wurde mit einem Schwerpunkt auf Einfachheit entwickelt, um den Aufbauvorgang zu optimieren, so dass die Benutzer mehr Zeit damit verbringen können, Spaß zu haben und weniger Zeit damit zu verbringen, sich vorzubereiten. Die selbsttragende aufblasbare Struktur bedeutet, dass keine Streben benötigt werden, während gleichzeitig eine hohe Robustheit und ein komfortabler und sicherer Schutz für Offroad-Enthusiasten gewährleistet wird.

Jackery Solargenerator 2000 Pro wurde als perfekter Begleiter, der grüne Energie liefert, für Camper und Wohnmobil-Begeisterte entwickelt, die auf der Suche nach einem vielseitigen, umfassenden Produkt sind, das alle ihre Energiebedürfnisse erfüllt. Der robuste und leistungsstarke Solargenerator 2000 Pro verfügt über einen 2160-Wh-Akku, der mit einem feuerfesten Kunststoffgehäuse mit Einstufung 94V-0 ausgestattet ist, wodurch er der rauen Außenumgebung widerstehen kann. Unter der Haube befindet sich ein Zwei-Chip-Sicherheitssystem, das mit vier Sensoren versehen ist, um Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern. Das Aufbauen der zusammenklappbaren Solarmodule dauert nur Sekunden, und die superschnelle Ladefunktion sorgt dafür, dass der Akku in 2,5 Stunden voll aufgeladen werden kann.

Jackery hat mit dem Air-W, einem tragbaren Zubehörgerät, das durch Windenergie 200 Watt Strom erzeugen kann, einen weiteren Schritt in Richtung umweltfreundlicher Energie für den Alltag der Menschen getan. Die Mini-Windturbine mit ihrer minimalen Struktur und ihrem leichten Gehäuse ist einfach zu montieren und zu transportieren und kann dank ihres dualen Motorsdesigns und des doppelt gelagerten Lüfterrotors auch bei Windböen stabil Strom erzeugen, was sie zu einer hervorragenden Option macht, wenn Sonnenlicht oder andere Energiequellen nicht verfügbar sind.

Jackery LightCycle-S1 ist eine Verbindung von grüner Energie und Mobilität. Dieser Akku auf Rädern kann bis zu 3.500 Wh Strom speichern und 3.500 W Strom liefern. Er kann von einem Fahrzeug gezogen werden und die kinetische Energie in Strom umwandeln, mit dem der Akku aufgeladen wird. Das LightCycle-S1 ist nach 200 km Fahrt vollständig aufgeladen, und sein robustes und stoßfestes Design gibt dem Anwender Sicherheit auf langen Reisen.

Rabattaktion auf dem Jackery Solargenerator-Pro: Jetzt bis zum 15% Rabatt sichern

Ab heute sind die Solargeneratoren 1000 Pro/ 2000 Pro und andere ausgewählte Produkte von Jackery zu den Rabatt-Preisen bei Amazon und über die Jackery-Website erhältlich. Jeder hat die Chance, bis zu 15% zu sparen. Nur bis 15. Januar.

Mit über 10 Jahren Erfahrung ist Jackery der Pionier in Solargeneratoren, der führende Hersteller von tragbaren Stromlösungen und einer der weltweit größten Hersteller von Outdoor-Solareinheiten. Jackery definiert die Nutzung sauberer Energie für das Leben im Freien neu und leistet damit einen unschätzbaren Beitrag gegen den Klimawandel.

https://de.jackery.com/

