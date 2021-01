CES 2021: Das NETGEAR WiFi 6 Produktportfolio wächst weiter und umfasst jetzt zwei weitere WiFi 6 Access Points

Die neuen WiFi 6 Access Points bieten eine verbesserte Netzwerkleistung und -sicherheit zu einem noch nie dagewesenen Preis-/Leistungsverhältnis für kleinere und mittelständische Unternehmen

München, 12. Januar 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), stellt zwei neue WiFi 6 Access Points – WAX214 und WAX218 – zur Wand-/Deckenmontage vor und erweitert damit die Produktpalette der Business Essentials mit leistungsstarken, einfach zu implementierenden und erschwinglichen Netzwerkprodukten für Unternehmen. Mit einer Kombination aus hoher Leistung und erweiterter Abdeckung zum passenden Preis für kleinere und mittelständische Unternehmen sind diese neuen WiFi 6 Wireless Access Points von NETGEAR mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis mit der richtigen Technologie für heute und morgen.

Zuwachs für die NETGEAR Business Essentials

Als jüngste Mitglieder der neuen Business Essentials Produktfamilie bieten der WAX214 und der WAX218 den Mitarbeitern im Home Office, kleineren Unternehmen und Büros sowie Einzelhändlern eine kostengünstige Lösung für typische Herausforderungen bei der drahtlosen Vernetzung. Probleme wie punktuelle Konnektivität, Überlastung durch begrenzte Bandbreite, Verbindungsabbrüche, niedrige Geschwindigkeit, komplexe Installation und mangelnde Sicherheit werden mit der fortschrittlichen Technologie des WAX214 und WAX218 gelöst. Diese Wireless Access Points liefern genau das, was kleinere und mittlere Unternehmen und Berufstätige am meisten brauchen, um die Leistung und Zuverlässigkeit ihres Netzwerks vor Ort oder im Home Office zu verbessern.

Bessere Abdeckung und verbesserte Sicherheit

In jedem Zuhause oder Unternehmen ist die perfekte WLAN-Abdeckung durch einen Wireless Access Point entscheidend. Mit Berufstätigen und Studenten, die von zu Hause aus arbeiten und lernen, sind die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen an das WLAN-Netzwerk exponentiell gestiegen. Der WAX214 und der WAX218 nutzen den neuesten Wireless-Standard, WiFi 6, um eine größere Reichweite als frühere WiFi-Generationen zu erzielen. Diese Weiterentwicklung reduziert Funklöcher und sorgt für ein effizientes und einzigartiges WLAN-Erlebnis.

Mit dem WAX214 und dem WAX218 können Sie bis zu vier separate drahtlose Netzwerke mit jeweils eigenen dedizierten Kanälen (SSID) einrichten und so die Leistung und Sicherheit jeder Verbindung und jedes Benutzers maximieren. Somit kann geschäftlicher bzw. beruflicher Netzwerkverkehr vom WLAN-Verkehr der Kinder (die von zu Hause aus lernen) und wiederum von seinem traditionellen Heimnetzwerk trennen – alles lediglich über die innovativen Wireless Access Points WAX214 oder WAX218. Darüber hinaus unterstützen die neuen Access Points die WPA3-Authentifizierung und -Verschlüsselung für die höchste Stufe der WLAN-Verbindungssicherheit und führen mittels eines DHCP-NAT-Server zu einer verbesserte Firewall-Sicherheit.

“Die neuen WAX214 bzw. WAX218 und die Produktlinie der NETGEAR Business Essentials ermöglichen es kleineren und mittleren Unternehmen sowie beim Arbeiten im Home Office, sehr zuverlässige, leistungsstarke, extrem sichere und einfach zu verwaltende WLAN-Netzwerke in ihren Arbeits- und Heimumgebungen zu einem günstigen Preis zu implementieren”, so Patrick Lo, Chairman & CEO von NETGEAR.

Gefragter denn je: höhere Leistung und mehr Datendurchsatz

Immer mehr Geräte benötigen heutzutage eine Internetverbindung. Überwachungskameras, intelligente Beleuchtung, Fernseher, Audio-/Videogeräte, Digital Signage sowie auch IoT-Geräte konkurrieren mit Computern, Druckern und IP-Telefonen um den Zugang zum Netzwerk. Laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2020 sind durchschnittlich mehr als zehn WLAN-Geräten in einem Haushalt aktiv. WiFi 6 liefert 40 % mehr Geschwindigkeit und unterstützt viermal mehr Geräte gleichzeitig im Netzwerk als bei WiFi 5 mit der gleichen Funkkonfiguration. Ein schnellerer kombinierter Durchsatz (bis zu 3,6 Gbit/s beim WAX218) sowohl auf 2,4-GHz- als auch auf 5-GHz-Kanälen steigert die Leistung des WLAN-Netzwerks. Außerdem ermöglicht der 2,5-Gbit/s-Ethernet-Port des WAX218, dass ein Netzwerk aus WAX218 Access Points mit maximalen Geschwindigkeiten miteinander kommunizieren kann, wodurch die Leistung und der Durchsatz des WLAN-Netzwerks weiter gesteigert werden.

Einfache Installation

Die neuen Access Points WAX214 und WAX218 sind so konzipiert, dass die Installation so einfach wie nie zuvor ist. Die intuitive, webbasierte Oberfläche bietet eine schrittweise Anleitung für eine schnelle und reibungslose Installation. Mit ihren kompakten Abmessungen von rund 16,0 cm x 3,3 cm (WAX214) bzw. 20,5 cm x 3,3 cm (WAX218) und einem Gewicht von nur 380g (WAX214) bzw. 788g (WAX218) lassen sich die Wireless Access Points problemlos an der Wand als auch an der Decke montieren oder sogar auf einem Tisch platzieren. Das schlanke Design fügt sich sowohl in private als auch in Business-Umgebungen problemlos ein.

Zukunftssicherheit für Ihr Netzwerk

Der neue WiFi 6-Standard wird sowohl auf dem 5GHz- als auch auf dem 2,4GHz-Band eingesetzt und gewährleistet so die zukünftige Kompatibilität zu allen WLAN-Geräten. Und sowohl WAX214 als auch WAX218 sind abwärtskompatibel mit Geräten, die WiFi 5 verwenden.

Zusätzliche Merkmale

Beide Modelle können über Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden, wobei ein einziges Kabel für Strom und Daten verwendet wird. Dies vereinfacht die Installation erheblich und macht eine Steckdose in der Nähe des Access Points überflüssig. Für Kunden, die die PoE-Funktionen der Access Points nicht nutzen möchten, sind Stromadapter separat erhältlich.

Die Business Essentials WiFi-Familie

NETGEAR hat die WiFi-Produktlinie “Business Essentials” eingeführt, die sowohl WiFi 5 (WAC104 und WAC124) als auch WiFi 6 (WAX204, WAX214 und WAX218) Access Points umfasst, um leistungsstarkes, sicheres und kostengünstiges WLAN zu liefern, das sich ideal für kleinere Einzelstandorte eignet. Diese Reihe von Wireless Access Points ist ideal für Kunden, die kein Remote-Management benötigen, aber eine intuitive Benutzeroberfläche zur lokalen Verwaltung der WiFi Access Points wünschen. Der WAX214 und der WAX218 können an der Wand oder an der Decke montiert werden und unterstützen WiFi 6-fähige Geräte und sind zudem abwärtskompatibel.

Verfügbarkeit

Der WAX214 WiFi 6 Access Point ist ab sofort zu einer UVP von EUR 119,99 EUR verfügbar. Der WAX218 WiFi 6 Access Point ist ebenfalls ab sofort zu einer UVP von EUR 229,99 EUR erhältlich. Weitere Informationen über die neuesten Ergänzungen zu NETGEARs nächster Generation von fortschrittlichen Wireless-Geräten finden Sie unter NETGEAR.de/business/wifi6.

