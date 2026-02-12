Certified AI Ready mit PTA: So setzen Unternehmen KI strategisch ein

Wettbewerbsvorteile durch ganzheitliches Beratungspaket sichern

Mannheim, 12. Februar 2026. Der Großteil deutscher Unternehmen erkennt den Mehrwert von Artificial Intelligence (AI) und die Potenziale, die der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) verspricht. Dabei wird AI zwar als strategisch wichtig wahrgenommen, doch viele Organisationen befinden sich weiterhin in frühen Phasen der Erprobung oder punktuellen Umsetzung. Klare Zielkorridore und ganzheitliche Strategien fehlen vielerorts. Zeitdruck, Sicherheits- und Datenschutzbedenken, technische Hürden, Budgetrestriktionen sowie der Mangel an qualifizierten Fachkräften verschärfen die Lage. Vor diesem Hintergrund haben die KI-Experten der PTA IT-Beratung GmbH ein Paket geschnürt, welches Unternehmen dabei unterstützt, in drei Monaten AI Ready zu werden. Dabei durchlaufen Unternehmen gemeinsam mit einem Projektteam der PTA drei Phasen, die von einer ausführlichen Bestandsanalyse und Compliance-Prüfung, über die Optimierung des Datenbestandes und die Auswahl des geeigneten Technologie-Stacks, bis hin zur Umsetzung erster AI-Anwendungen auf der Basis belastbarer Use Cases reichen.

Ziel des Beratungsangebots ist es, auf der Basis einer belastbaren Bestands- und Datenanalyse praxisbezogene Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren und den Unternehmen einen Kompass an die Hand zu geben, wie sie AI in ihrer Organisation strategisch nutzen und nachhaltig verankern können. Der Vorteil: Unternehmen sind damit in der Lage durchdachte und realistische AI-Anwendungen zu etablieren, die Wettbewerbsvorteile erzeugen, anstatt in unzähligen Erprobungsphasen zu verharren. Die so gewonnene AI-Strategie verfolgt im Gegensatz zu punktuellen Projekten einen ganzheitlichen Ansatz, der AI-Szenarien über Bereiche hinweg verwirklicht und auf diese Weise dafür sorgt, dass keine Insellösungen, sondern vernetzte Anwendungen mit messbarem Mehrwert entstehen.

Monat 1: Bestandsanalyse der Prozesse, IT-Infrastruktur und des Digitalisierungsgrades

Erfolgsentscheidend auf dem Weg hin zu einer ganzheitlichen AI-Strategie ist eine ausführliche Bestands- und Prozessanalyse. Künstliche Intelligenz funktioniert optimal dort, wo Prozesse klar strukturiert sind und genau an dieser Stelle haben viele Unternehmen heute noch Verbesserungsbedarf, dessen ist sich Dr. Frank Gredel, Management Consultant bei der PTA IT-Beratung in Mannheim sicher: „Viele AI-Initiativen scheitern weniger an der Technologie als an historisch gewachsenen Datenstrukturen. Verteilte Silos, fehlende Konzepte und uneinheitliche Ablagen erschweren insbesondere den Einsatz generativer AI erheblich. Qualitativ hochwertige Datenstrukturen sind der Schlüssel für eine ganzheitliche AI-Readiness.“ Deshalb erheben die KI-Experten der PTA IT-Beratung in einem ersten Schritt die Datengrundlage, analysieren Prozessabläufe und Infrastruktur und klären grundlegende Fragen in puncto Compliance und Datenschutz. Im gleichen Schritt wird auch ein AI-Readiness-Assessment durchgeführt. Im Rahmen dessen erfolgt ein systematisches Benchmarking zur Einordnung der jeweiligen Ist-Situation.

Monat 2: Priorisierung und Roadmap – AI-Agenda entwickeln

Nachdem ein klares Bild der aktuellen Situation und Pain Points sowie die Einordnung der Optimierungsmöglichkeiten erfolgt ist, geht es in einem zweiten Schritt darum, grundlegende Fragen des Datenmanagements und deren Governance zu klären. Unternehmen müssen ein klares Bild darüber gewinnen, ob sie ihre Daten besser zentral über einen Data Lake oder dezentral über ein Data Mesh vorhalten. Ist die Entscheidung gefallen, kann eine grundlegende Dateninventur und Bereinigung inklusive Risikoeinschätzung und Klassifizierung stattfinden, in deren Rahmen auch Ownership, Zugriffsrechte und Auditierung geklärt werden können. Daraus resultiert die Optimierung des IT-Zielbildes: Diese umfasst die konsolidierte Datenbereitstellung, Skalierbarkeit möglicher AI-Workloads sowie eine einfache Datenintegration in die passenden AI-Modelle. Erfolgsentscheidend für die Akzeptanz einer solchen AI-Agenda ist es, die Belegschaft in ersten Awareness-Trainings mit dem neuen Technologie-Stack vertraut zu machen. Die KI-Experten der PTA haben dazu Workshops entwickelt, in denen Berührungspunkte sowie ein Basisverständnis geschaffen werden, über die sich die Belegschaft mit Umsetzungsideen aus neuen oder bereits bekannten Use Cases identifizieren kann.

Monat 3: Quick-Win Use Cases definieren, implementieren und durchstarten

Nach einer umfassenden Analyse der Ist-Situation, einer eingehenden Prozessanalyse, anschließender Strukturierung und Bereinigen des Datenbestandes lassen sich Quick-Win Use Cases schnell validieren und mit Mehrwert umsetzen, indem AI-Lösungen nahtlos in die existierenden Kernprozesse integriert werden können. Ganz klassische Use Cases lassen sich beispielsweise im Zusammenspiel von Vertriebs- und CRM-Prozessen erschließen. Hier unterstützen KI-Agenten im Rahmen des Lead Scorings, der Prognose von Cross- und Upselling-Potenzialen im Verkauf, der Mustererkennung im Marketing oder bei der proaktiven Gestaltung und Avatarisierung des Kundenservices. KI-Agenten bereiten zudem Informationen auf, unterstützen Meetings, erstellen Zusammenfassungen und schlagen nächste Schritte vor. So entsteht mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten, während der Mensch weiterhin die entscheidende Rolle behält.

Ein zentrales Element bei der Umsetzung einer ganzheitlichen AI-Strategie ist die Definition von aussagekräftigen Key Performance Indikatoren (KPIs), die den Erfolg der AI-Implementierung messbar machen. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich unternehmensspezifische Templates für AI-Projekte schaffen und zudem kontinuierliche Verbesserungsprozesse anstoßen. All das verleiht den Unternehmen ein Höchstmaß an Agilität und sorgt dafür, dass sich die im Einsatz befindlichen AI-Lösungen bei Bedarf flexibel skalieren und an veränderte Marktanforderungen anpassen lassen.

Weiterführende Informationen finden Interessierte hier: https://www.pta.de/aktuelles/certified-ai-ready-webinar-statista/

Direktlink zur Webinar-Aufzeichnung: https://www.youtube.com/watch?v=PxYowhbpDOM

Die PTA IT-Beratung entwickelt seit 1969 maßgeschneiderte und kundenorientierte IT-Lösungen. Mit ihrer Ausrichtung auf Organisations- und IT-Projekte begleitet sie ihre Kunden pragmatisch und erfolg-reich in die Digitalisierung. Die PTA ist nach DIN EN ISO 9001 sowie nach ISO13485 zertifiziert und verfügt über 13 Standorte in Deutschland, Spanien und der Schweiz. Die PTA-Gruppe mit Firmenzentra-le in Mannheim beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter und betreut vornehmlich Kunden aus der Life Science-Branche, Fertigungsindustrie, Retail & Logistics, im Energiesektor sowie in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. https://www.pta.de/

Bildquelle: PTA GmbH