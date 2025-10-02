CEO-Wechsel bei NextPharma: Ajeeth Enjeti wird Nachfolger von Peter Burema

– Ajeeth Enjeti bringt umfangreiche globale Management-Expertise ein

– Peter Burema wechselt nach Amtsübergabe in den Beirat von NextPharma

– NextPharma stärkt Strategie-Fokus auf Wachstum, Innovation und Kundenservice

NextPharma, einer der führenden europäischen Lohnhersteller für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln („CDMO“), ernennt Ajeeth Enjeti zum neuen CEO. Er übernimmt das Amt von Peter Burema, der das Unternehmen seit 2014 leitet.

Herr Enjeti tritt die Position zum 1. November 2025 an und wird die ehrgeizige Strategie von NextPharma fortsetzen, Wachstum und Innovation zu beschleunigen. Im Mittelpunkt stehen neue marktführende pharmazeutische Entwicklungs- und Herstellungslösungen, die auf die Anforderungen der weltweiten Kunden von NextPharma zugeschnitten sind. Peter Burema wird mit Eintritt in den Ruhestand im Januar 2026 als CEO offiziell zurücktreten und anschließend einen Sitz im Beirat von NextPharma als nicht geschäftsführendes Board-Mitglied einnehmen.

Herr Enjeti bringt exzellente Management-Erfahrung aus verschiedenen Branchen bei NextPharma ein und verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz in den Bereichen Führung von Organisationen, Kundenorientierung, Innovation, Fertigungsexzellenz, Wachstum und Finanz-Performance. Seit 2021 ist er als GM und President bei Trivium Packaging tätig, einem weltweit führenden Unternehmen mit 57 Standorten und rund 7.400 Mitarbeitern. Davor war er Senior Vice President of Strategy and Transformation und Mitglied des Executive Committee bei Elementis PLC, einem an der FTSE notierten B2B-Unternehmen. Vorab arbeitete er in leitenden Positionen bei unter anderem Mondo Minerals, Bain & Co., IBM und PepsiCo. Herr Enjeti verfügt über einen MBA der IMD in der Schweiz, einen Master-Abschluss in Management der University of Delhi und einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik der Delhi Technological University.

NextPharma tätigt als Teil seiner Strategie künftig weiterhin erhebliche Investitionen im gesamten Unternehmen, um seinen weltweiten Kunden neue Produkte und Services in höchster Qualität anzubieten. Dazu gehörte zuletzt der Ausbau eines europäischen Kompetenzzentrums in Limay, Frankreich, das auf die Entwicklung und Herstellung von nicht-sterilen flüssigen Arzneiformen spezialisiert ist. Darüber hinaus erfolgten erhebliche Investitionen in den Ausbau des Werks in Tampere, Finnland, das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Herstellung von ophthalmologischen Produkten in einer Vielzahl von Darreichungsformen.

Othmane Khelladi, Chairman von NextPharma, zum Führungswechsel: „Wir freuen uns, dass wir mit Ajeeth Enjeti eine herausragende Führungskraft für die Position als CEO von NextPharma gewonnen haben. Mit seinem Erfahrungsschatz und nachweisbarem Erfolg inspiriert er das Team, neue Meilensteine in Angriff zu nehmen, die NextPharma in eine sehr starke Position bringen, eine neue Phase der Innovation, Service-Erweiterung und des Wachstums einzuleiten. Der Vorstand wird Herrn Enjeti und das Team auf dieser spannenden Reise tatkräftig unterstützen. Gleichzeitig sind wir Peter Burema für seine Vision, Führung und zahlreichen Errungenschaften in den letzten zehn Jahren zutiefst dankbar und freuen uns darauf, dass er als nicht geschäftsführendes Board-Mitglied im Beirat von NextPharma die Entwicklung des Unternehmens weiter aktiv begleitet.“

Ajeeth Enjeti: „Ich bin sehr stolz darauf, NextPharma in einer so spannenden Zeit beizutreten und freue mich darauf, zusammen mit allen Mitarbeitenden und Kunden unsere ambitionierten Pläne für die Zukunft zu verwirklichen. Dank der Führung von Herrn Burema in den letzten zehn Jahren weiß ich, dass ich ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen übernehme. Gemeinsam mit allen Teams werden wir hochmotiviert die erzielten Erfolge weiterentwickeln, um NextPharma als Europas führenden Lohnhersteller (CDMO) für die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln fest zu positionieren.“

Peter Burema: „Ich bin sehr stolz auf das, was wir zusammen in den letzten zehn Jahren erreicht haben. Gleichzeitig bin ich allen, die mich während meiner Amtszeit als CEO unterstützt haben, sehr dankbar. Ich weiß, dass NextPharma unter der Führung von Herrn Enjeti weiter florieren wird. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden Herr Enjeti und ich während einerzweimonatigen Übergangsphase eng zusammenarbeiten. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und darauf, das Team längerfristig über den Aufsichtsrat zu unterstützen, um die aufregenden, vor uns liegenden Ziele zu erreichen.“

https://nextpharma.com/

Über NextPharma:

NextPharma, ein Portfoliounternehmen von CapVest Partners LLP („CapVest“), ist ein führendes europäisches pharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen („CDMO“) mit einer Präsenz an fünf Standorten in Deutschland, zwei in Frankreich, einem in Finnland, Norwegen und Schottland sowie mit Gesundheitslogistikdienstleistungen in der DACH-Region. NextPharma liefert Produkte weltweit, wobei neun seiner zehn Standorte von der FDA zugelassen sind. Mit seiner Expertise in den Bereichen feste Arzneiformen, halbfeste und unsterile und sterile flüssige Formen bietet das Unternehmen Dienstleistungen von der pharmazeutischen Entwicklung, klinischen Prüfmustern, dem Scale-up und der Prozessvalidierung bis hin zur kommerziellen Herstellung für eine breite Palette von Darreichungsformen an, darunter Tabletten, Kapseln, Granulate, Pulver, Pellets, Gele, Cremes, flüssigkeitsgefüllte Kapseln, Softgels, Sprays und Sirupe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine große Anzahl verschiedenster Verpackungslösungen, darunter Blow-Fill-Seal, Blister, Flaschen, Sachets, Stickpacks und Tuben. Das Know-how und die Exzellenzzentren von NextPharma ermöglichen es dem Unternehmen, ein einzigartiges Dienstleistungsangebot in bestimmten Spezialbereichen anzubieten, darunter hormonelle Feststoffe und halbfeste Formen, Cephalosporine, Penicilline, Kautabletten, Produkte mit modifizierter Freisetzung, lipidbasierte Formulierungen (einschließlich hormoneller und hochwirksamer Produkte) sowie Kinderarzneimittel.

