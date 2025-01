Centric und FIS starten strategische Partnerschaft für digitale Personal- und Entgeltprozesse in SAP

Digitale HR-Lösungen für SAP HCM und SAP SuccessFactors mit Sicherheit aus einer Hand.

Grafenrheinfeld, Donnerstag, 9. Januar 2025 – In Projekten und bei gemeinsamen Veranstaltungen haben sie schon länger kooperiert – nun haben der SAP Gold Partner FIS Informationssysteme und Consulting GmbH und der SAP Fokuspartner Centric IT Solutions GmbH ihre Zusammenarbeitet mit einem Partnervertrag formalisiert.

Als Experten zum Thema SAP HCM und SAP H4S4 sind beide Unternehmen darauf spezialisiert, den SAP Standard mit eigenentwickelten Lösungen zu erweitern, um HR-spezifische Prozesse zu optimieren.

Viele Unternehmen wünschen sich eine HR-spezifische IT-Unterstützung, eine stärkere Prozessautomatisierung sowie nachvollziehbare Änderungen, denn korrekte und geschützte Personaldaten bilden das Herzstück eines jeden Unternehmens. Dabei liegt der Fokus auf der Einfachheit in der Anwendung. Es sind keine komplexen Werkzeuge gefragt, die nicht schnell und effizient eingesetzt werden können. Software soll HR-Bereiche entlasten, Effizienz schaffen und Datensicherheit gewährleisten.

Centric und FIS bieten HR-Digitalisierungsstrategien und Tools an, mit denen Anwender an unterschiedlichen Stellen in den Personalprozessen ihre HR-Kernfunktionen, wie Entgeltabrechnung und Zeitwirtschaft effizient, revisionssicher und datenschutzkonform abbilden können. Die intelligente Kombination des HR-Standards mit spezialisierten Erweiterungen beider Partner lassen sich optimal auf dem Markt kombinieren.

„Die Partnerschaft kommt zur richtigen Zeit, denn angesichts der Entwicklungen in der HR-Strategie der SAP mit Stichworten wie Cloud, SuccessFactors oder H4S4, stehen viele Unternehmen vor einem großen Umbruch“, so Steven Wernike, Geschäftsführer Centric. „Durch das Bündeln unserer Kompetenzen können wir den Anforderungen unserer Kundenkreise bestmöglich gerecht werden und unsere Lösungen gewinnbringend einsetzen“, ergänzt Wernike.

Centric bietet eine Reihe von Prüftools aus dem Bereich Audit & Compliance an, etwa das Stammdatenwerkzeug MADAP O/M und PLK/PLX, einem Kontrollsystem für die Entgeltabrechnung. FIS unterstützt zum einen mit dem FIS/hrd Schemen- und Regeln-Analyzer (SRA), der eine revisionssichere Entwicklung von Schemen, Regeln und Customizing in SAP HCM-Systemen ermöglicht sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen sicherstellt. Zum anderen stellt das Kopier- und Vergleichstool FIS/hrd CCC umfassende Funktionen für Tests, Kopien, Vergleiche oder Migrationen zur Verfügung.

„Der Vorteil unserer praxiserprobten Lösungen besteht darin, dass unsere Kunden trotz modularer Tools beider Partner eine Komplettlösung entlang ihres gesamten HR-Prozesses erhalten, um so den Standard besser nutzen zu können“, betont Dirk Schneider, Geschäftsführer FIS. „Darüber hinaus agieren wir bereits in der frühen Vertriebsphase als Team, was Transparenz und Vertrauen bei unseren Kunden erzeugt“, führt Schneider fort.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 800 MitarbeiterInnen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland. Das Tochterunternehmen FIS-SST ist kompetenter Ansprechpartner für Projekte rund um das Thema Nearshoring. Kollaborative Lösungen für die komfortable und sichere Prozessabwicklung verschiedener Unternehmen auf gemeinsamen Plattformen werden im Tochterunternehmen FIS-iLog entwickelt.

