Censys untersucht die Time to Live von Open Directories

In seinem diesjährigen Forschungsbericht untersucht Censys, einer der führenden Anbieter von Lösungen für Threat Intelligence, Threat Hunting und Attack Surface Management, die Infrastruktur von Cyberangriffen. Im letzten Teil der Blogreihe zum State of the Internet Report 2025 haben die Analysten die Lebensdauer (Time To Live, TTL) von Open Directories untersucht.

Open Directories sind offene Verzeichnisse oder Dateisysteme und enthalten oft Payloads und Dateien, die von Bedrohungsakteuren für böswillige Zwecke verwendet werden können. Open Directories werden öffentlich im Internet gehostet – dadurch können sie nicht nur von Angreifern gefunden werden, sondern auch von Tools wie der Censys Platform. Für die Analyse haben die Forscher von Censys die Lebensdauer von offenen Webverzeichnissen auf Basis des HTTP-Body untersucht. Dieser ist das bestimmende Merkmal von Open Directories, da dort in der Regel alle interessanten Inhalte zu finden sind.

Die Untersuchung zeigt, dass offene Webverzeichnisse mit einem Median von einem Tag eine kürzere Netzwerklebensdauer haben – 50 % der Open Directories sind in der Regel nur kurz online und verschwinden dann wieder. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass sich der Inhalt nicht unbedingt verändert, auch wenn ein Verzeichnis in Bezug auf die Netzwerksichtbarkeit kurzzeitig erscheint und wieder verschwindet. Bezogen auf die Inhalte liegt die mittlere Lebensdauer von Open Directories eher bei drei Tagen.

Im Blogbeitrag von Censys erfahren Sie mehr über die Untersuchung und die Ergebnisse: https://censys.com/blog/2025-state-of-the-internet-report-open-directories-time-to-live

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

