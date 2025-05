Censys startet Partneroffensive für Attack Surface Management-Plattform

Cybersicherheit stärken – neue Partnerschaften gesucht

08. Mai 2025 – Censys, ein führender Anbieter im Bereich Internet Intelligence und Attack Surface Management (ASM), erweitert sein globales Partnernetzwerk und sucht aktiv nach Vertriebspartnern, die seine innovativen Sicherheitslösungen in neuen Märkten vertreiben.

Gesucht werden Systemhäuser, Managed Security Provider (MSPs), Reseller sowie Beratungsunternehmen, die Unternehmen dabei unterstützen wollen, ihre digitale Angriffsfläche sichtbar zu machen und zu verringern.

Censys hilft Unternehmen dabei, blinde Flecken in ihrer digitalen Infrastruktur aufzudecken. Die Plattform erkennt täglich über 560 Millionen neue Assets weltweit – darunter Server, Domains, Geräte, Zertifikate und weitere internetverbundene Systeme. Diese einzigartige Transparenz bildet die Grundlage für eine präzise und proaktive Risikoanalyse.

„Die digitale Angriffsfläche von Unternehmen wächst rasant“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director D-A-CH & Central Europe bei Censys. „Unsere Partner helfen Kunden dabei, den Überblick zu behalten und Risiken frühzeitig zu erkennen. Mit unserem Partnerprogramm wollen wir Unternehmen auf der ganzen Welt Zugang zu dieser Sichtbarkeit ermöglichen.“

Die Attack Surface Management-Plattform von Censys kombiniert kontinuierliches Scanning des globalen IP-Adressraums mit Echtzeit-Analysen und benutzerfreundlichen Dashboards. Unternehmen erhalten sofortigen Einblick in alle mit dem Internet verbundenen Assets – einschließlich solcher, die außerhalb des offiziellen IT-Bereichs existieren oder durch Schatten-IT entstanden sind. Fehlkonfigurationen, veraltete Systeme, unbekannte Zugriffspunkte und Verwundbarkeiten lassen sich so frühzeitig erkennen und beseitigen.

„Mit Censys erhalten Partner Zugang zu einer Plattform, die sich nahtlos in bestehende SIEM- oder SOAR-Lösungen integrieren lässt“, sagt Tabatha von Kölichen. „Neben technischen Vorteilen bieten wir attraktive Margen, Schulungen und umfassenden Support.“

Werden Sie Teil unseres Partnernetzwerks:

Sie möchten mehr erfahren oder direkt loslegen? Dann besuchen Sie unsere Webseite: https://censys.com/partners

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

