Censys präsentiert Lösung für präventive Cybersicherheit auf der it-sa 2024

Threat Hunting und Attack Surface Management als permanenter Schutz vor Cyberangriffen

Nürnberg, 16. Oktober 2024 – Censys, ein internationaler Anbieter von Lösungen für Threat Hunting und Attack Surface Management, präsentiert seine Produkte auf der it-sa 2024 in Nürnberg. Mit der Censys Internet Intelligence Plattform können Kunden ihre Online-Angriffsfläche sehen und verstehen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Durch die Tools in der Plattform – Censys Search und Censys Attack Surface Management – wird eine 24/7-Sicherheitsanalyse möglich. Auf der it-sa können Besucher an Stand 7A-528 in Halle 7A mehr über die Security-Lösungen des Unternehmens erfahren. Am Donnerstag, 24. Oktober, hält Censys auch einen Vortrag auf der Forum Stage in Halle 7A.

Die Censys Internet Intelligence Plattform unterstützt Unternehmen dabei, ihre Angriffsfläche im Internet auf Basis von Echtzeit-Analysen zu erkennen und zu reduzieren. Das Unternehmen verfügt über die größte Scan-Infrastruktur weltweit mit der größten x.509-Zertifikatsdatenbank. So lassen sich, gestützt von KI-Technologie, täglich über 65.000 Ports scannen und Aktualisierungen für über 3,4 Milliarden Dienste durchführen.

Die Produkte von Censys kommen in Unternehmen und Organisationen jeder Größenordnung zum Einsatz und eignen sich insbesondere für kritische Infrastrukturen (KRITIS) und industrielle Steuerungssysteme (ICS). Zu den Anwendungsfällen der Lösungen von Censys gehören unter anderem Threat Hunting/Threat Intelligence, Zertifikatsanalyse, kritische CVE-Erkennung, Third Party Risk Management, Incident Response und eine historische Analyse.

Echtzeit-Schutz für digitale Assets

Mit Censys Search können Unternehmen und Organisationen die Online-Angriffsfläche scannen. Mit einem umfassenden Datensatz an Internet-Intelligence-Daten kann die Lösung für Threat Hunting, Intrusion Detection, die Identifizierung von verdächtigen Infrastrukturen oder die Erkennung kompromittierter Hosts genutzt werden.

Censys Attack Surface Management liefert die wichtigsten Informationen, um internetbasierte Assets in Echtzeit zu identifizieren, zu überwachen und zu verstehen. So können Security-Teams und Verantwortliche fortgeschrittene Bedrohungen erkennen, priorisieren und beheben.

Bedrohungen frühzeitig erkennen

„Wir freuen uns darauf, unsere Produkte auf der it-sa 2024 vorzustellen“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director D-A-CH & Central Europe bei Censys. „Unsere Plattform hilft Organisationen und Unternehmen aus allen Bereichen dabei, ihre digitalen Infrastrukturen und Assets zu verstehen und zu überwachen. So können sie sich vor Bedrohungen schützen und der sich rasant entwickelnden Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus sein. Ein wichtiges Thema auf der it-sa ist es für uns, Einblicke in unseren bald erscheinenden Forschungsbericht zur Bedrohungslage für industrielle Steuerungssysteme (ICS) zu geben. Wir freuen uns auf viele spannende Gespräche.“

Auf der it-sa können Sie an Stand 7A-528 mehr über Censys erfahren und Live-Demos der Censys Internet Map sowie der Lösungen für Threat Hunting und Attack Surface Management erleben. Bei Interesse an einem Interview können Sie auch vorab einen Gesprächstermin mit dem lokalen Censys-Team auf der it-sa vereinbaren: https://go.censys.com/2024-it-sa-nuremberg_meetingrequest.html

Vortrag auf der it-sa, Demo von Censys Search und Hinweise zu aktuellen Bedrohungen

Außerdem wird das Team von Censys am Donnerstag, 24, Oktober, auch einen Vortrag auf der it-sa halten. Zwischen 9:30 und 9:45 Uhr erfahren die Besucher mehr darüber, wie ein proaktiver Ansatz mit der Perspektive von Angreifern dabei helfen kann, Cyber-Umgebungen vor Angriffen zu schützen. Den Vortrag wird Harald Röder, Senior Solutions Engineer bei Censys, auf der Bühne im Knowledge Forum D in Halle 7A (Stand 7A-106) halten.

Eine Demo bietet Interessierten einen testweisen Einblick in Censys Search: https://search.censys.io/

Einblicke in Hinweise zu Bedrohungen finden Sie hier: https://censys.com/de/resources/?searchterm=advisory

