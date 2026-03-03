Censys auf der secIT 2026: präventive Cybersicherheit und Transparenz über Angriffsflächen

Censys, Experte für Threat Intelligence und Attack Surface Management, nimmt an der secIT 2026 vom 17. bis 19. März teil. Auf der Messe in Hannover präsentiert das Unternehmen seine Lösungen für präventive Cybersicherheit, mit denen Unternehmen und Behörden ihre Online-Angriffsfläche monitoren und Schwachstellen sowie Sicherheitslücken in ihrer Infrastruktur erkennen können. In der Glashalle an Stand G03 erfahren Besucher mehr.

Umfangreiche Scanning-Infrastruktur und Echtzeit-Analysen stärken die präventive Cybersicherheit von Unternehmen und Behörden und ermöglichen gezielte Maßnahmen zur Reduzierung von Bedrohungen. Mit der weltweit größten eigenen Scan-Infrastruktur bietet Censys den komplettesten Internet-Überblick und aktualisiert täglich mehr als 5 Milliarden Dienste. So lassen sich neben klassischen IT-Systemen auch OT-Umgebungen, industrielle Steuerungssysteme (ICS) und kritische Infrastrukturen (KRITIS) überwachen.

Die Censys Platform enthält Lösungen für das Scanning und Mapping von Threat Intelligence, Threat Hunting, Critical Infrastructure Dashboard sowie Attack Surface Management. Damit können verdächtige Infrastrukturen identifiziert oder kompromittierte Hosts erkannt werden. Mit Censys Attack Surface Management können außerdem alle extern erreichbaren Online-Assets, Systeme und Hosts wie IP-Adressen, Domains, Schatten-IT, Cloud-Instanzen, Zertifikate, APIs, Geräte oder Datenbanken identifiziert und überwacht werden. Dies trägt zu ganzheitlicher Transparenz über die Angriffsfläche bei und stärkt die Cybersicherheit.

Besucher der secIT 2026 erfahren in der Glashalle an Stand G03 mehr über die Produkte von Censys. Das DACH-Team des Unternehmens freut sich auf viele interessante Gespräche auf der Messe in Hannover.

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

Firmenkontakt

Censys, Inc.TM

Eugenia Kendrick

S Main St 116 ½

MI 48104 Ann Arbor

+1-877-438-9159



http://www.censys.com/de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 (0) 26 61-91 26 0-0



https://www.sprengel-pr.com/

