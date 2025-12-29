Celeb Club: Großer Andrang auf die Premium-Agentur

Die öffnung des Celeb Clubs sorgt für Gesprächsstoff in der Creator-Szene

Seit der Celeb Club seine Tore wieder geöffnet hat, zeigt sich eines besonders deutlich: Das Interesse an der Agentur ist enorm. Täglich melden sich Creatorinnen, die Teil dieser besonderen Community werden wollen – und viele sprechen offen darüber, dass sie schon lange auf diese Gelegenheit gehofft haben.

Die Agentur von Lea Goldstein hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf aufgebaut, der weit über klassisches OnlyFans-Management hinausgeht. Der Celeb Club ist für viele Frauen zu einem Synonym geworden für Professionalität, Respekt und ein Arbeitsumfeld, das nicht laut, sondern beeindruckend beständig ist.

Eine Nachfrage, die selbst das Team überrascht hat

Obwohl die Agentur bewusst leise kommuniziert, ist die Resonanz groß.

Viele Creatorinnen erzählen, dass sie den Club schon länger beobachtet haben und die Wiederöffnung für sie der Moment war, endlich den Schritt zu wagen.

Lea Goldstein beschreibt die Situation so:

„Wir spüren gerade, wie sehr Frauen sich nach einem sicheren, professionellen Umfeld sehnen. Es berührt mich, wie ernst viele die Bewerbung nehmen. Das zeigt, wie wichtig Vertrauen in dieser Branche geworden ist.“

Die Zahl der Nachrichten, die derzeit eingehen, spricht für sich – und unterstreicht, welchen Stellenwert ein female-founded Ansatz für viele Creatorinnen mittlerweile hat.

Wachstum ja, aber nicht um jeden Preis

Der Celeb Club bleibt seiner Linie treu.

Er wächst nicht über Nacht, sondern sehr bewusst.

Jede Anfrage wird sorgfältig geprüft, nicht um Hürden aufzubauen, sondern um sicherzustellen, dass genug Raum für echte Zusammenarbeit bleibt.

Creatorinnen, die sich melden, beschreiben die Atmosphäre im Club als ruhig, professionell und respektvoll. Viele betonen, dass sie schon lange nach einer Agentur gesucht haben, die Frauen nicht als „Profile“, sondern als Persönlichkeiten sieht, deren Arbeit verdient, ernst genommen zu werden.

Eine Chance, die nicht selbstverständlich ist

Mit der Wiederöffnung hat der Celeb Club etwas ausgelöst, das man nicht oft sieht: eine Mischung aus Begeisterung, Hoffnung und dem Wunsch, Teil von etwas Besonderem zu sein.

Nicht, weil es laut beworben wurde – sondern weil die Erfahrung anderer Creatorinnen für sich spricht.

Diejenigen, die bereits mit dem Team arbeiten, berichten von klaren Abläufen, stabiler Unterstützung und einem Gefühl von Sicherheit, das in der Branche selten ist. Das erzeugt Vertrauen – und genau das treibt den aktuellen Zustrom an.

Ein Platz im Club bleibt etwas Besonderes

Auch wenn sich viele melden, bleibt die Zahl der Aufnahmen klein. Nicht aus Prinzip, sondern weil der Anspruch hoch ist, jede Creatorin wirklich begleiten zu können. Der Celeb Club möchte kein Ort der Schnelllebigkeit sein, sondern ein Umfeld, das Frauen langfristig stärkt.

„Wir möchten, dass jede Frau, die zu uns kommt, spürt, dass sie hier richtig ist“, sagt Goldstein.

„Das geht nur, wenn wir uns ausreichend Zeit nehmen. Qualität entsteht niemals in Eile.“

Lea Goldstein

Gründerin & Geschäftsführerin, Celeb Club

Lea Goldstein gilt als anerkannte Expertin für die strategische Monetarisierung von Reichweite im Online-Content-Bereich. Als erfolgreiche OnlyFans Creatorin erlebte sie die Mängel der Branche aus erster Hand und erkannte die Notwendigkeit für Professionalität und Seriosität.

Aus dieser tiefen Branchenkenntnis heraus gründete sie die Premium Only Fans Agentur Celeb Club, Ihre Expertise liegt darin, Only Fans Creatorinnen durch maßgeschneiderte Prozesse und erstklassige Betreuung dabei zu unterstützen, ihre Reichweite diskret und höchst profitabel zu verwerten, ohne dabei die eigene Authentizität zu verlieren. Sie schuf eine Agentur, die nicht nur verwaltet, sondern als echter Partner den nachhaltigen Erfolg der Models sicherstellt.

