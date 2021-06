CEHATROL und DSC schließen Kooperation #Rette Dein Team

Der Deggendorfer SC kann einen neuen Partner in seinen Reihen begrüßen. Die CEHATROL Technology eG wird in Zukunft mit Projekten den DSC unterstützen.

Deggendorf, 27.06.2021 Der Deggendorfer SC kann einen neuen Partner in seinen Reihen begrüßen. Die CEHATROL Technology eG aus Berlin wird in Zukunft mit verschiedenen Projekten den DSC unterstützen und dabei den DSC-Fans die Möglichkeit bieten, jetzt zum einen selbst ein Teil dieser genossenschaftlichen Organisation zu werden und alle Vorteile von CEHATROL Technology eG zu erhalten. Gleichzeitig wird jedes neue Genossenschaftsmitglied zu einem Förderer des Deggendorfer Eishockeys.

Wer oder was ist die CEHATROL Technology eG? Als Genossenschaft beteiligt CEHATROL Technology eG die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft!

Die CEHATROL Technology eG bespielt mehrere Bereiche und zwar genossenschaftliches Wohnen und Hausbau, Strom und Gas, KFZ und Auto Nutzung und viele weitere Themenbereiche. Im Fokus steht dabei immer das Thema Nachhaltigkeit und der gesellschaftliche Ansatz, Dinge innerhalb der starken Gemeinschaft einer Genossenschaft zu realisieren, die für den Einzelnen nicht erreichbar scheinen.

Wie schon erwähnt, ist die CEHATROL Technology eG eine Genossenschaft, die ihren Mitgliedern diese Möglichkeiten bietet. Die Voraussetzung hierfür ist ein Genossenschaftsanteil zum Anschaffungspreis von 110,00 Euro. Einen dieser Anteile hat der Deggendorfer SC bereits erworben und startet hierdurch die Teilnahme an #RetteDeinTeam.

Das Projekt #RetteDeinTeam der CEHATROL Technology eG ist zu spannend, um es nicht mit Fans, Mitgliedern und Partnern des DSC zu teilen. Auch wenn der Slogan hier nicht ganz passt, hat CEHATROL Technology eG hier eine tolle Möglichkeit geschaffen, den Sport über die Corona-Pandemie zu helfen.

Das Prozedere hierbei ist kinderleicht. Der DSC lädt per Link seine Mitglieder ein, einen Genossenschaftsanteil zu erwerben und bekommt über den #RetteDeinTeam-Topf eine Ausschüttung pro Anteil, die am Ende des Tages einen großen Beitrag dafür leisten kann, dass sich das Deggendorfer Eishockey nicht nur sportlich weiterentwickeln kann.

Damit der DSC-Fan, der einen Anteil, der ihm zum Nutzen der zahlreichen Programme berechtigt, für seinen Einsatz von 110,00 Euro eine entsprechende Wertschätzung bekommt, schenkt der DSC jedem Anteilserwerber ein Warmup-Jersey der Saison 2021/22 im Wert von 75,00 Euro mit seiner Wunschbeflockung und auch dem persönlichen Namen als Teil des Trikotdesigns. Zudem kommt noch ein Fanshop-Gutschein im Wert von 25,00 Euro mit dazu. Grundvoraussetzung ist der Nachweis des Genossenschaftsanteil der CEHATROL Technology eG.

Das Warmup-Trikot in der kommenden Saison ist eine Hommage an die Festung an der Trat und somit im Design einer Ritterrüstung. Die Jerseys der Spieler gibt es ausschließlich nach der Saison zum Ersteigern und exklusiv zu erwerben über die Aktion #RetteDeinTeam.

Du warst noch nie Mitglied einer Genossenschaft und willst mehr darüber erfahren, wie so etwas funktioniert? Weitere Informationen, wie z.B. die Satzung und weitere Themen zur CEHATROL Technology eG sind unter www.cehatrol.com zu finden.

