Cegid übernimmt PHC Business Software und erweitert sein Angebot für KMU in Portugal, Spanien sowie in portugiesischsprachigen Ländern Afrikas.

Die strategische Übernahme stärkt Cegids Expansion im schnell wachsenden Segment der cloud-basierten Business Management Software für KMU

in ganz Europa

Lissabon, 24. Januar 2025 – Cegid, ein führender europäischer Anbieter von Cloud-Business-Management-Lösungen für das Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Talentmanagement), CPAs, das Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP) erweitert seine Präsenz auf der Iberischen Halbinsel und in den portugiesischsprachigen afrikanischen Ländern durch die Übernahme von PHC Business Software.

Mit Sitz in Lissabon ist PHC Business Software seit 1989 ein Schlüsselakteur auf dem portugiesischen KMU-Markt. Das Unternehmen hat eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation des portugiesischen Marktes gespielt und unterstützt mehr als 37.000 Unternehmen mit hochwertigen Lösungen. PHC Business Software genießt in der Region einen ausgezeichneten Ruf und wird von mehr als 170.000 Anwendern auf der Iberischen Halbinsel und in Afrika geschätzt.

„Diese Vereinbarung ist für die Zukunft von PHC von strategischer Bedeutung“, erklärt Ricardo Parreira, Gründer von PHC Business Software. „Als wir den Wachstumspfad des Unternehmens betrachteten, wussten wir, dass dies die Integration in ein internationales Unternehmen bedeuten würde, das unsere Kultur schätzt und Investitionsmöglichkeiten auf globaler Ebene bietet. Unter den verschiedenen Interessenten hat sich Cegid als der am besten geeignete Partner erwiesen, um PHC in eine Zukunft zu führen, die unsere Kultur, die PHC CS- und PHC GO-Lösungen sowie unser Humankapital schätzt und bewahrt.“ Ricardo Parreira hat beschlossen, sich aus der Geschäftsführung von PHC Business Software zurückzuziehen, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren. João Sampaio, bisher Direktor der International Business Unit des Unternehmens, wurde mit Wirkung vom heutigen Tag zum General Manager von PHC Business Software ernannt.

„Es ist mir eine große Freude, diese wichtige Rolle zu übernehmen, und ich möchte Ricardo meinen aufrichtigen Dank für das herausragende Unternehmen aussprechen, das er über die Jahre hinweg aufgebaut hat. Außerdem möchte ich allen Mitarbeitenden von PHC für ihren Ehrgeiz, ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz für Spitzenleistungen danken, die täglich zum Erfolg von PHC beitragen“, sagt João Sampaio, der neu ernannte General Manager von PHC Business Software. „Mein Team und ich freuen uns, Teil von Cegid zu werden, dessen Technologie und Marktvision unsere Wachstumsstrategie stärken und unser PHC-Portfolio noch robuster machen wird. Gemeinsam werden wir unsere Kunden in der Region weiterhin unterstützen. Auch unser strategisches Partnernetzwerk, das wir in den letzten Jahren mit mehr als 300 Partnern aufgebaut haben, wird von den zukünftigen Synergien profitieren.“

João Sampaio und sein Team treten mit sofortiger Wirkung Cegid bei und berichten an Javier Torrez Ramirez, General Manager von Cegid für Iberien, Lateinamerika und Afrika.

„PHC Business Software mit seinen 262 Mitarbeitenden und seinem Management-Team passt perfekt zu Cegid“, sagt Pascal Houillon, CEO von Cegid. „Wir werden die zentralen Stärken von PHC nutzen und ihr beeindruckendes Wachstum mit zukunftsweisenden Technologien wie Generative AI weiter vorantreiben, um den Markt noch besser bedienen zu können. Unser AI Center of Excellence in Braga wird dabei selbstverständlich eine zentrale Rolle spielen. Diese Übernahme stärkt die Position von Cegid als führender Anbieter nicht nur auf der Iberischen Halbinsel, sondern auch in ganz Europa im KMU-Segment.“

Die Übernahme von PHC Business Software folgt den jüngsten Entwicklungen in Frankreich mit der Übernahme von EBP, in Spanien mit der Übernahme von Microdata sowie einer exklusiven Vereinbarung mit sevdesk in Deutschland und steht im Einklang mit Cegids Wachstumsstrategie in diesem spezifischen Marktsegment.

Über PHC Business Software

PHC Business Software ist ein in Portugal ansässiges Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Managementlösungen widmet. Seine Mission ist es, Unternehmensmanagement-Tools zu schaffen, die Unternehmen dabei unterstützen, sich an Veränderungen anzupassen. Um diese Mission zu erfüllen, entwickelt das Unternehmen Software, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Nutzers zugeschnitten ist und somit die Flexibilität und Geschwindigkeit gewährleistet, die für den Geschäftserfolg entscheidend sind.

Gegründet im Jahr 1989, beschäftigt PHC Business Software 262 Mitarbeitende in seinen Büros in Lissabon, Porto, Madrid, Maputo und Luanda und erzielte 2023 einen Umsatz von 17,6 Millionen Euro. Das Vertriebsnetz des Unternehmens umfasst über 315 zertifizierte Partner, und seine Managementlösungen werden von 170.000 Nutzern in rund 37.000 Kundenunternehmen eingesetzt.

Weitere Informationen unter www.phcsoftware.com/pt/

Cegid ist ein führender europäischer Anbieter cloudbasierter Business-Management-Lösungen für Fachleute in den Bereichen Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP), Personalwesen (Talentmanagement, Gehaltsabrechnung), Rechnungswesen, Einzelhandel, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Full-Cloud-Geschäftsmodell versteht sich Cegid als Innovationstreiber und unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Digitalisierung – für ein einzigartiges Kundenerlebnis lokal wie global. Dank innovativer und zielgerichteter Lösungen können Kunden ihr Potenzial in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt voll ausschöpfen. Das Unternehmen verbindet einen vorausschauenden und pragmatischen Geschäftsansatz mit dem Know-how über neue Technologien, wie der Künstlichen Intelligenz (KI), und einem einzigartigen Verständnis von Regularien und Compliance-Richtlinien.

Mit seinem internationalen Anspruch und seinen 750.000 Kunden hat Cegid heute 5.000 Mitarbeiter und verkauft seine Lösungen in 130 Ländern. Das Unternehmen erzielt einen jährlichen Umsatz von 852 Millionen Euro (Stand: 31. Dez. 2023). Seit März 2017 führt Pascal Houillon als CEO die Geschäfte.

Weitere Informationen unter www.cegid.com/de/

