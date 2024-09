CEA verbessert mit praktischem Service das „China Travel“-Erlebnis

Vor Kurzem hat China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) am internationalen Flughafen Pudong erfolgreich eine „Pressekonferenz zur Erleichterung von Passagierdiensten“ abgehalten. Im Mittelpunkt standen dabei drei zentrale Szenarien wie folgt: „Internationale Passagiere“, „Gepäckdienste“ und „Reisen in Jangtse-Deltaregion“. Unter dem Namen „Eastern E-Reise“ wurde eine Reihe von praktischen Services vorgestellt, die darauf abzielen, den Ein- und Ausreiseprozess sowie die Transitreise für Passagiere effizienter und bequemer zu gestalten.

Die Services der „Eastern E-Reise“ umfassen eine Vielzahl innovativer Maßnahmen wie „E-boarding Pass“, „E-Transfer“, „Eastern 24H-Transfer Service“, „E-heart Service“, „Efficient Declaration“, „Easy Pass“ und „E-arrival Card“. Diese Services ermöglichen nicht nur einen papierlosen Prozess von der Buchung, über den Check-in und die Gepäckaufgabe bis hin zur Einreiseerklärung, sondern verbessern auch erheblich die Effizienz und den Komfort der Reise.

Passagiere, die mit Flügen von CEA oder Shanghai Airlines am Flughafen Pudong einreisen, können ihre elektronische Bordkarte bequem über die App oder das Mini-Programm von CEA auf ihrem Handy erhalten. Sie können außerdem verschiedene praktische Services genießen, darunter die eigenständige Online-Zollanmeldung und das Ausfüllen der Einreisekarte während des Fluges. Besonders erwähnenswert ist, dass CEA einen Dienst für die Online-Einreichung von Transitinformationen für ausländische Reisende anbietet, welche die Bedingungen für den 24/144-stündige visafreie Transitaufenthalt erfüllen. Dadurch wird die Bearbeitungszeit bei der Einreise deutlich verkürzt, und das „China Travel“-Erlebnis wird reibungsloser. Darüber hinaus hat CEA die Servicezeiten an den Check-in-Schaltern für Inlandsflüge am Flughafen Pudong bis 24 Uhr verlängert, um Passagieren einen 24-Stunden-Schalterservice zur Verfügung zu stellen.

Im Bereich der Gepäckdienste hat CEA den Service „Sorgenfreies Gepäck“ in die App integriert und gleichzeitig an 15 wichtigen Flughäfen in ganz China spezielle Check-in-Schalter dafür eingerichtet. Diese bieten Dienstleistungen wie Gepäckinformationsabfrage, Aufgabe von wertvollem Gepäck und Sondergepäck sowie die Buchung von Übergepäck. Außerdem hat CEA in Städten wie Suzhou, Kunshan, Hangzhou, Wuxi und Jiaxing in der Jangtse-Deltaregion einen kombinierten „Bus + Flug“-Transportservice in beide Richtungen eingeführt, der die Reisemöglichkeiten für Passagiere weiter erweitert. Passagiere, die die Bedingungen erfüllen und mit CEA oder Shanghai Airlines in die Jangtse-Deltaregion reisen, können den kostenlosen Umbuchungsservice für Tickets an allen Abflug-/Ankunftsflughäfen in der Region genießen. Dieser Service wurde auch in Regionen wie Sichuan, Chongqing und Guangdong eingeführt.