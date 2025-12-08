CEA feierte die Eröffnung der Route „Shanghai – Auckland – Buenos Aires“

Am 4. Dezember 2025 hob das sonderlackierte Themenflugzeug „Nationalmuseum“ von China Eastern Airlines (CEA) als Flug MU745 mit 282 Passagieren an Bord vom Shanghai Pudong International Airport ab, und führte über eine Zwischenlandung in Auckland (Neuseeland) nach Buenos Aires (Argentinien). Mit dieser neuen, über 20.000 Kilometer langen Flugverbindung schloss CEA die Lücke zu einer Nonstop-Route zwischen Shanghai und einer südamerikanischen Kernstadt, wodurch ein „Süd-Korridor“ über den Pazifik eröffnet und die bisherigen „Nord-Routen“ mit Umstieg in Europa oder Nordamerika optimiert wurden. Gleichzeitig verkürzte sich dadurch die Reisezeit von fast 30 auf etwa 25 Stunden – ein neuer Rekord für die längste Einzelstrecke weltweit.

Diese Flugverbindung wird mit einem Großraumflugzeug des Typs Boeing 777-300ER betrieben, bietet wöchentlich montags und donnerstags einen Hinflug (MU745) sowie dienstags und freitags einen Rückflug (MU746). Der Erstflug wurde mit dem sonderlackierten Themenflugzeug „Nationalmuseum“ durchgeführt. Es wurde in Zusammenarbeit zwischen CEA und dem Chinesischen Nationalmuseum entworfen und enthält Elemente aus dessen Sammlungen. Deshalb wird es auch als „fliegende Ausstellungshalle des Nationalmuseums“ bezeichnet.

Vor dem Abflug veranstaltete CEA am Shanghai Pudong International Airport eine Eröffnungszeremonie mit Dekorationen im argentinischen Stil und überreichte den Passagieren besondere Erinnerungsgeschenke. An Bord des Erstflugs wurden charakteristische Getränke serviert, die südamerikanisches Flair mit orientalischer Eleganz verbanden – darunter „Tango-Funke“ und „Landschaftsmalerei im Käse-Kokosnuss-Saft“. Zudem gab es Gourmetgerichte mit argentinischen Charakteristika, etwa kalte argentinische Rotgarnelen, M5-Rindersteak und Brathähnchen nach argentinischer Art. Gleichzeitig verbesserte CEA ihren Service für grenzüberschreitende Reisende: Die Auslands-Hotline (0086-21-20695530) bietet nun auch spanischsprachigen Kundenservice an. Damit erhalten Passagiere umfassende Unterstützung bei ihren Reiseverbindungen, was einen reibungslosen Betrieb der neuen Strecke gewährleistet.

Die Flugverbindung „Shanghai – Auckland – Buenos Aires“ dient nicht nur als Luftkorridor, sondern stellt eine Kooperationsverbindung zwischen drei Kontinenten dar. CEA sicherte sich erfolgreich die 5. Freiheit der Luft für diese Flugverbindung, wodurch Passagiere und Fracht während des Zwischenstopps in Auckland nahtlos und ohne Flugzeugwechsel weiterfliegen können. Dies ermöglicht eine effiziente Logistik für den Handel zwischen China, Neuseeland und Argentinien. Gleichzeitig schaffte der Kühlketten-Service der Fluggesellschaft einen direkten Korridor für frische Produkte von Argentinien nach China. Auf den Rückflügen können 2,1 Tonnen argentinische Kirschen und 10,5 Tonnen gekühlter chilenischer Lachs im Frachtraum der Passagierflugzeuge transportiert werden. Die Flugverbindung wird auch die komplementären Vorteile der gegensätzlichen Jahreszeiten der nördlichen und südlichen Hemisphäre voll ausschöpfen und Reisende anziehen, welche die unterschiedlichen Landschaften auf der anderen Seite des Globus erleben möchten. Diese Initiative verleiht dem kulturellen Austausch zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika neue Impulse und schafft eine Luftbrücke über den Pazifik.

Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: fangying

TEL: 00862122331470

Email: fangying@ceair.com

City: Shanghai