CE-Konformität, Ingenieur-Beratung und Coaching: consinion wächst

Ulm, 30. Januar 2020 – Die auf Ingenieur-Leistungen und technische Branchen spezialisierte Unternehmensberatung und Personalvermittlung consinion GmbH in Ulm hat ihr Geschäft im Jahr 2019 weiter ausgebaut und den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent steigern können. Das Know-how der Beschäftigten war vor allem im Projektmanagement sowie bei der Entwicklung technischer Produkte und Prozesse und bei Technischer Dokumentation gefragt. Deutlich zugenommen haben auch Aufträge zur CE-Konformität, bei der die Übereinstimmung von technischen Produkten und Prozessen mit Vorschriften der europäischen Union vorbereitet, geprüft und bescheinigt wird.

Am Standort in Ulm und in den unternehmenseigenen Technischen Büros sind consinion-Fachleute vor allem für Firmen aus den Branchen Fahrzeugbau, Optik, Elektronik und Maschinenbau tätig. Wegen des anhaltenden Wachstums wird consinion Anfang Februar neue Räume im Ulmer Westen beziehen. Dort stehen dem Unternehmen dann wieder ausreichend Büros und Besprechungsräume zur Verfügung.

Geschäftsführer Joachim Lang, der zudem als Coach Führungskräfte in Technik und Industrie begleitet, blickt angesichts der positiven Entwicklung voller Optimismus in die Zukunft. “Die wichtigste Aufgabe für eine Unternehmen besteht heute darin, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu finden.” Dass consinion hierbei beste Voraussetzungen bietet, habe zu Jahresbeginn das Wirtschafts-Magazin FOCUS Business deutlich gemacht. Zum wiederholten Mal zeichnete das Magazin die consinion GmbH als Top-Arbeitgeber im Mittelstand aus.

In den kommenden Jahren will consinion die Beratung und personelle Unterstützung von Unternehmen in technischen Branchen weiter ausbauen. Das Angebot für Pferde-gestütztes Coaching sowie Seminare zur Personalführung und Personalentwicklung soll unter anderem mit eigenen Räumlichkeiten erweitert werden.

Die consinion GmbH wurde 2001 gegründet und konzentriert sich auf die Beratung von Unternehmen, Interim-Management und Personalentwicklung sowie die Vermittlung von Spezialisten in den Bereichen Technologie und Engineering. Geschäftsführer Joachim Lang hat bereits in den 1990er Jahren mit der Gründung des damals größten deutschen Ingenieur-Unternehmens die Branche geprägt. Lang ist außerdem als Aufsichtsrat sowie als Beirat in mehreren Unternehmen und Organisationen und in Fach- und Berufsverbänden tätig. Er ist Vorsitzender des Beirats im Cluster Nutzfahrzeuge Schwaben (CNS).

