CDU digitalisiert mit deutschem Desktop-as-a-Service Anbieter

Die Christliche Demokratische Union digitalisiert Ihre Mitarbeiterarbeitsplätze mit dem Desktop-as-a-Service Produkt deskMate des Stuttgarter Herstellers Kivito GmbH.

Wie kommerzielle Unternehmen müssen auch politische Organisationen in Zeiten der Corona Pandemie ein möglichst reibungsloses Arbeiten der Mitarbeiter von zu Hause realisieren. In einem Pilotprojekt wurden Innerhalb weniger Tage die Arbeitsplätze der CDU Enzkreis/Pforzheim digitalisiert und über Cloud Desktops zur Verfügung gestellt.

Bei Cloud Desktops (auch Cloud-PCs genannt) handelt es ich um virtuelle PC Arbeitsplätze, welche im Rechenzentrum des Dienstleisters Kivito laufen und auf die von überall und nahezu jedem Endgerät zugegriffen werden kann.

Vorteile fĂĽr die CDU und deren Mitarbeiter sind unter anderem:

-Sicherer verschlĂĽsselter Zugang mit Multifaktor Authentifizierung

-Sensitive Daten verlassen zu keinem Fall das gesicherte Rechenzentrum

-Mitarbeiter können selbst im Homeoffice von privaten Endgeräten sicher auf Umgebung der CDU zugreifen

-Einfache zentrale Verwaltung aller virtuellen Arbeitsplätze

Die Entscheidung auf Cloud Desktops des deutschen Herstellers und Anbieters Kivito GmbH zu vertrauen hat laut dem Internet- / Digitalisierungsbeauftragten der CDU, Alexander Kirbis, mehrere GrĂĽnde. “Mit deskMate können sowohl unsere dezentralen mitunter sehr kleinen wie die unseres Kreisverbandes, als auch groĂźen länderĂĽbergreifenden Organsationseinheiten sehr gut abgebildet werden. Zusätzlich unterliegt Kivito als deutscher Hersteller mit deutschem Unternehmens- und Datenstandort den deutschen Gesetzen und muss nicht wie viele Amerikanischen Tochtergesellschaften den Zugriffen durch andere Regierungen beugen”, so Alexander Kirbis.

Cloud Desktops sind ein wichtiger Schritt der Digitalisierung innerhalb der CDU Organisation die dadurch in Zukunft flexibler, dynamischer und schneller auf Veränderungen der Arbeitswelt reagieren kann. “Insbesondere in Zeiten der Covid19 Pandemie war unsere Geschäftsstelle ad-hoc in der Lage alle Tätigkeiten im Rahmen von Mobile Working aufrecht zu erhalten”, ergänzt Markus Bechtle der GeschäftsfĂĽhrer des CDU Kreisverbands Enzkreis/Pforzheim.

Mehr Informationen zu deskMate Cloud Desktops können der Webseite www.deskmate.cloud entnommen werden.

Die Kivito GmbH in Stuttgart bietet mit ihren patentierten deskMate Cloud Desktops eine Basis fĂĽr mobiles Arbeiten, Homeoffice sowie Cloud based Training und ist eine echte Alternative zu US-amerikanischen Desktop-as-a-Service Anbietern.

Als einziger deutscher Hersteller einer Desktop-as-a-Service Technologie werden die Cloud Desktops ausschlieĂźlich in hochsicheren Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Der Kundenkreis der Kivito erstreckt sich von deutschen GroĂźkonzernen, ĂĽber den klassischen Mittelstand bis zum Anwalt fĂĽr IT Sicherheit.

Weitere Infos zu Kivito und deskMate sowie kostenlose Test Cloud Desktops sind unter www.deskmate.cloud erhältlich.

