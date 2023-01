CCW 2023: Mit Customer Experience ins digitale Zeitalter

Neuss, 12. Januar 2023 – Über Collaboration, Cloud-Lösungen, Security und Contact-Center-Management für einen innovativen Kundendialog informiert die SNcom GmbH (Halle 2, Stand C5) auf der CCW CallCenterWorld 2023. Die internationale Kongressmesse findet in diesem Jahr erstmals wieder nach zweijähriger Corona-Zwangspause von 28. Februar bis 02. März im Berliner Estrel Congress & Messe Center statt. Kostenfreien Eintritt zur CCW an allen Messetagen erhalten Interessenten hier.

Customer Experience im Contact Center

„Alles im Blick – Experience im Fokus“ lautet der Titel des Vortrags, in dem SNcom darüber informiert, wie innovativer Service gelingen kann (01. März, 10.00 Uhr, Podium in Halle 2). Denn die Erwartungen seitens der Kunden ändern sich permanent, entscheidend für den Unternehmenserfolg sind positive Kundenerlebnisse.

Am Messestand von SNcom in Halle 2 (C5) informieren Experten über einfache Kommunikationssysteme für komplexe Anforderungen, hybride Arbeitsmodelle sowie flexible und bedarfsorientierte Cloud-Lösungen für Contact-Center-Umgebungen.

Kundenbedürfnisse der Zukunft

Mit neuesten Entwicklungen und innovativen Lösungen sowie 280 Fachvorträgen bietet die CCW 2023 ein spannendes Programm rund um den Kundendialog. An den beiden Kongresstagen inspirieren über 40 hochkarätige Vor- und Querdenker -von der Künstlichen Intelligenz über die digitale Disruption bis hin zur zukunftsfähigen Personalentwicklung.

SNcom GmbH – Das ITK-Systemhaus.

Die SNcom GmbH mit Sitz in Neuss, Niederlassung in Ahlen (Westf.) und Tochterunternehmen der SNcom Hanse GmbH in Hamburg sowie weiteren assoziierten Partnerschaften, ist ein herstellerunabhängiges ITK-Systemhaus. Die SNcom GmbH wurde im Jahr 2001 in Kaarst bei Düsseldorf gegründet. Von Beginn an ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, immer mit dem Fokus auf die Entwicklung neuester Technologien. Das Leistungsportfolio überzeugt namhafte Kunden vom Mittelstand bis zum Großkonzern. Die SNcom GmbH verfügt über gebündelte Kompetenz und die nötigen Ressourcen in der Beratung und Realisierung von modernen Kommunikationssystemen, um – im engen Dialog mit dem Kunden – für jede Herausforderung eine passende und wirtschaftliche Lösung zu finden.

Firmenkontakt

SNcom GmbH

Dörthe Reckhaus

Moselstraße 18

41464 Neuss

+49 2131 5 23 77 – 188

marketing@sncom.de

https://www.sncom.de

Bildquelle: SNcom GmbH