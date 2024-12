CCD Congress Center Düsseldorf erhält Green-Globe-Zertifikat mit Goldstatus

Das CCD Congress Center Düsseldorf wurde zum achten Mal mit dem renommierten Green-Globe-Zertifikat für seine Nachhaltigkeitspraxis ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielt das Kongresszentrum zudem die besondere Anerkennung des Green-Globe-Goldstatus – ein Meilenstein, der die kontinuierlichen Anstrengungen des Teams in den Bereichen nachhaltiges Management, soziale Verantwortung und Umwelt unterstreicht.

„Nachhaltigere Veranstaltungen können wir nur im Schulterschluss mit allen Beteiligten realisieren. Es ist unser Ziel, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Partnerinnen und Partnern zu beschreiten und zu zeigen, dass Klimaschutz und erstklassige Events sich nicht ausschließen, sondern ergänzen“, betont Maria Kofidou, Geschäftsführerin der Düsseldorf Congress GmbH.

Green Globe Gold: Eine Auszeichnung für Beständigkeit und Exzellenz

Der Goldstatus wird von Green Globe an Mitglieder verliehen, die über fünf aufeinanderfolgende Jahre hinweg zertifiziert wurden und kontinuierlich die Standards in den Kategorien nachhaltiges Management, sozioökonomische Verantwortung, kulturelles Erbe und Umwelt erfüllen. Diese besondere Anerkennung erfordert neben unabhängigen Audits auch eine umfassende Überprüfung der Gesamtleistung, um sicherzustellen, dass ein unermüdliches Engagement in allen Kernbereichen verfolgt wird. In der diesjährigen Zertifizierung füllte das CCD 99% aller für internationale Convention Center relevante Kriterien. Seit der erstmaligen Zertifizierung im Jahr 2010 – weitere Auszeichnungen erfolgten in den Jahren 2012, 2015 und 2020 bis 2024 fortlaufend – steht das CCD für Vorreiterrolle und stetige Optimierung.

„Der Goldstatus ist eine bedeutende Auszeichnung, die unser fortwährendes Engagement für Nachhaltigkeit bestätigt. Für uns ist dies jedoch kein Endpunkt, sondern ein Ansporn, unsere Maßnahmen weiter auszubauen. Unser Ziel bleibt es, ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Effizienz in der Eventbranche zu vereinen“, erklärt Markus Demuth, Leiter Qualitätsmanagement der Düsseldorf Congress GmbH.

Nachhaltigkeit als Kern der Unternehmensstrategie

Ökologisch und ökonomisch bewusstes Handeln ist bei der Düsseldorf Congress GmbH fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Neben der Green-Globe-Zertifizierung ist die Düsseldorf Congress GmbH Gründungsmitglied der Nachhaltigkeitsinitiative „fairpflichtet“ und engagiert sich durch verschiedene Verpflichtungen und Partnerschaften:

Net Zero Carbon Events Pledge: Selbstverpflichtung unterzeichnet 2021

Charta der Vielfalt: unterzeichnet 2022

Partner des Düsseldorfer Klimapakts

Bereits 2020 hat sich bei Düsseldorf Congress ein internes „Green Team“ aus engagierten Mitarbeitenden gebildet, das die Nachhaltigkeitsstrategie aktiv vorantreibt und das Bewusstsein für nachhaltige Maßnahmen in alle Abteilungen trägt.

Über Green Globe

Green Globe ist eine internationale Organisation, die touristische Einrichtungen nach strengen Umweltstandards zertifiziert. Der Goldstatus wird nur an Mitglieder vergeben, die über mindestens fünf Jahre hinweg kontinuierlich die höchsten Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Das Zertifizierungsverfahren für Veranstaltungszentren wurde in Zusammenarbeit mit dem EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. entwickelt.

Die Düsseldorf Congress GmbH repräsentiert und vermarktet Düsseldorf national und international als Standort für Kongresse, Firmen-Veranstaltungen, Community-Events und Shows. Sowohl für alle Veranstaltungsbesucher als auch für Veranstaltungsplaner, Fachverbände und Sponsoren ist die Düsseldorf Congress GmbH ein zentraler und kompetenter Ansprechpartner mit einem Team aus 60 Eventprofis. In Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und regionalen Partnern stärkt das Unternehmen die Metropole Düsseldorf als attraktive Meeting, Event- und Sportstadt und trägt damit maßgeblich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft, Popularität und Lebensqualität der Destination bei.

