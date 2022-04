CBXNET lieferte Internet für Global Solutions Summit 22

Der hybrid durchgeführte Global Solutions Summit in Berlin brachte knapp 4000 digitale und rund 400 Teilnehmer vor Ort aus über 140 Ländern zusammen.

Die Event-Spezialisten von CBXNET versorgten die zweitägige Veranstaltung reibungslos mit symmetrischem Internet via Richtfunk und WLAN. Veranstaltungsort war die ESMT Berlin (European School of Management and Technology Berlin).

Das Ziel des Global Solutions Summit, der 2017 anlässlich der deutschen G20-Präsidentschaft erstmals stattfand, ist eine bessere globale Governance für das Gemeinwohl. Das Treffen bringt hochrangige Regierungsvertreter mit führenden Wissenschaftlern und Führungspersönlichkeiten der internationalen Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zusammen. In diesem Jahr beschäftigten sie sich angesichts des Krieges in der Ukraine auch damit, wie die Zukunft der Globalisierung aussieht und wie die regelbasierte Weltordnung weiterentwickelt werden kann.

Gemeinsam mit hochrangigen Vertretern der deutschen G7- und der indonesischen G20-Präsidentschaft diskutierten in der ESMT Berlin knapp 4000 digitale und rund 400 Teilnehmer vor Ort aus über 140 Ländern über gemeinsame Lösungsansätze für die wichtigsten globalen Herausforderungen.

„Keine Veranstaltung mehr ohne breitbandiges Internet, das gilt erst recht für internationale Konferenzen wie den Global Solutions Summit in der ESMT“, erläutert Stephan Höhn, Geschäftsführer der CBXNET. „Seit einigen Jahren versorgen unsere Richtfunk- und WLAN-Spezialisten erfolgreich Events in der ESMT mit Internet und WLAN, das hat sich auch bei dem Global Solutions Summit wieder bewährt.“

Mit der für die ESMT eingesetzte Richtfunk Internetanbindung von CBXNET können symmetrische Bandbreiten von bis zu 1 Gigabit/s für Veranstaltungen, Konferenzen und Events temporär bereitgestellt werden. Richtfunk von CBXNET ist unabhängig von anderen Telekommunikationsanbietern, da die Versorgung über das CBXNET-eigene Richtfunknetz erfolgt. Veranstaltungen in Berlin und Umland können so zuverlässig auch an Standorten versorgt werden, die sonst keine breitbandige Anbindung zum Internet haben oder kurzfristig zusätzliche Kapazitäten benötigen.

Weitere Informationen:

Global Solutions Summit: https://www.global-solutions-initiative.org/summit-2022/

CBXNET Event Services: https://event-connect.berlin/

Als Berliner Internetpionier arbeitet CBXNET mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickelt als IT-Dienstleister für den Mittelstand innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Dazu verfügt CBXNET in Berlin über ein eigenes Richtfunknetz zur Breitbandvernetzung und betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

