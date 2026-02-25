cbs wächst zweistellig und steigert Umsatz auf 316 Millionen Euro

Technologie-Beratungsunternehmen setzt Wachstumskurs im Jubiläumsjahr konsequent fort

Heidelberg, 25. Februar 2026 – Das Technologie-Beratungsunternehmen cbs Corporate Business Solutions (cbs) hat im Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Wachstum erzielt. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 316 Millionen Euro. Damit entwickelte sich das Unternehmen im 30. Jubiläumsjahr deutlich stärker als der Gesamtmarkt der IT-Beratungsbranche. Die Zahl der Mitarbeitenden weltweit wuchs um acht Prozent auf mehr als 1.700.

„Angesichts der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage ist ein zweistelliges Wachstum ein echtes Ausrufezeichen – insbesondere im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unser zweistelliges Wachstum bestätigt die Stärke unserer strategischen Ausrichtung und unseres Geschäftsmodells“, sagt Rainer Wittwen, CEO von cbs. „Wir haben unser Innovationsportfolio nachhaltig gestärkt, unsere globale Präsenz abgerundet, das internationale Geschäft weiterentwickelt und unsere Position als globaler Transformationspartner ausgebaut. Auf dieser Basis werden wir unseren Wachstumskurs auch 2026 konsequent fortsetzen.“

Digitale Transformation als Wachstumstreiber der Industrie

Treiber der Geschäftsentwicklung waren insbesondere komplexe Programme zur digitalen Transformation internationaler Industrieunternehmen. Gleichzeitig erzeugten die gezielten Investitionen in Innovationsthemen wie Technologie- und KI-Beratungsdienstleistungen starke Dynamik.

Weiterhin konnte cbs seine Position als strategischer Partner für mittelgroße und große produzierende Industrieunternehmen, die auf SAP als Geschäftsprozessplattform setzen und sich unternehmens- und weltweit zukunftsfähig aufstellen möchten, konsequent ausbauen. Inzwischen gehören rund 80 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region zum Kundenportfolio des Unternehmens. Auch international setzte cbs seinen Wachstumskurs fort. In den strategischen Märkten APAC und AMERICAS erzielte das Unternehmen überdurchschnittliche Zuwächse und baute seine globale Marktpräsenz weiter aus.

Investitionen in Talente, Technologie und KI

Die Strategie und das Geschäftsmodell von cbs sind klar ausgerichtet und erzielen Ergebnisse: cbs liefert marktführende SAP-Unternehmenstransformationen mit schneller Wertschöpfung (Fast Value Business Transformation) – von der strategischen Transformationsberatung über die innovative Ende-zu-Ende-Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur reibungslosen technologischen Implementierung. Mit gezielten Investitionen in das KI-gestützte Beratungsportfolio sowie der weiteren Verstärkung mit den besten Talenten wird cbs 2026 seine Kunden auf den Weg in die digitale Zukunft des „Agentic Enterprise“ mitnehmen.

cbs ist der führende Berater für innovative und wachstumsstarke Industrieunternehmen.

Wir arbeiten für die Weltmarktführer aus Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Pharma, Chemie und Life Science: 80 Prozent dieser Global Player aus der DACH-Region vertrauen uns.

cbs ist der Spezialist für globale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen mit SAP, marktführenden Cloud-Technologien, Business Analytics und Künstlicher Intelligenz. Durch eine einzigartige Kombination aus Beratung und softwarebasierten Transformationslösungen bieten wir selektive Ansätze, die das Projektgeschäft revolutionieren.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.700 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten – in Deutschland und international. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040



http://www.cbs-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.