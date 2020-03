cbs steigert Umsatz auf 92 Millionen Euro

– Starkes Wachstum von fast 16 Prozent im Geschäftsjahr 2019

– Investitionen in neue Standorte und Berater zahlen sich aus

– S/4-Projekt bei Viessmann zeigt Signalwirkung im globalen SAP-Markt

– Spezielle Expertise im Bereich “Selective SAP S/4HANA Transition”

– cbs wird zum Softwareanbieter für Großkunden im Transformationsgeschäft

– Erfolgreiches Auslandsgeschäft in USA, Asien und Spanien

Heidelberg, 19. März 2020 – cbs Corporate Business Solutions GmbH hat ein außergewöhnlich gutes Ergebnis eingefahren und seinen Umsatz deutlich gesteigert: Die Heidelberger Unternehmensberatung erzielte im Geschäftsjahr 2019 Einnahmen von 92,2 Millionen Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr (79,5 Mio. Euro) um 15,9 Prozent. Die global aufgestellte cbs-Gruppe befindet sich insgesamt weiter auf Erfolgskurs. Die umfangreichen strategischen Investments in neue Standorte, neue Mitarbeiter, den Aufbau neuer Geschäftsfelder und die fachliche Ausbildung der Beratermannschaft zahlen sich immer mehr aus. Gleichzeitig ist die Lage im SAP-Markt weiterhin positiv. Die Nachfrage nach umfassenden globalen Transformationsprojekten mit dem Zielbild “ONE Digital Enterprise on S/4HANA”, einer weltweit einheitlichen Prozess- und Systemlandschaft, hat sich weiter verstärkt. Zudem wächst der Bedarf nach software- gestützten Transformationsservices stark an und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten. cbs investiert daher in das Geschäft mit Softwarelizenzen für Großkonzerne. Insgesamt konnte cbs im vergangenen Jahr 61 Neukunden aus der Industrie gewinnen. Zudem erweitert das Unternehmen seine Standorte auf nunmehr 16 Niederlassungen – in Wien wurde kürzlich ein neues Büro eröffnet, in Deutschland kommt mit Freiburg ein weiteres hinzu.

Das umfassende Beratungsangebot von cbs für die Unternehmenstransformation bleibt einzigartig. Daher befindet sich das Beratungshaus weiterhin auf Wachstumskurs. “Nach dem Konsolidierungsjahr 2018 mit vielen Investitionen ist das ein Riesenerfolg. Wir haben unsere Ziele nicht nur erreicht, sondern sogar deutlich überschritten und sind voll auf Kurs. cbs hat in 2019 äußerst spannende Großprojekte hinzugewonnen. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Wir denken allerdings nie kurzfristig, sondern haben weiter unsere langfristige Strategie im Blick”, sagt cbs-Geschäftsführer Harald Sulovsky.

Spezielle Expertise im Bereich Selective S/4HANA Transition

Das Jahr 2019 war geprägt von einer Fülle neuer Aufträge von Industriekunden im Bereich S/4HANA. Ein Projekt ragte dabei heraus: So hat cbs für die global tätige Viessmann Group (12.000 Mitarbeiter, 2,5 Mrd. Euro Umsatz) die bisher weltweit größte S/4-Transformation in der produzierenden Industrie realisiert. Das Viessmann-Projekt gilt als Leuchtturm für S/4-Transformationen im globalen SAP-Markt. In punkto Geschwindigkeit, Nutzen und Vorgehen setzt es neue Maßstäbe und dient zahlreichen Industriekonzernen in der DACH-Region als Blaupause für ihre eigene Transformation in die neue SAP-Welt.

Auf dem Weg in die Digitale Transformation ist Geschwindigkeit ein Schlüsselfaktor. cbs verfügt über einen innovativen High-Speed-Ansatz für den S/4HANA-Umstieg. Mit dem cbs Selective Approach lassen sich konzernweite Umstellungen gezielt beschleunigen und auf einen Bruchteil der häufig veranschlagten Zeit verkürzen. Durch selektives Vorgehen kommt Tempo ins Projekt. cbs gelingt es, die Programmplanung von SAP-Transformationsprojekten mit hohem Mehrwert umzugestalten und drastisch zu verkürzen. Das Beratungshaus besitzt mit cbs ET Enterprise Transformer die Standardsoftware dafür und verfügt über die nötige Erfahrung bei globalen Konzernprojekten. Besonders interessant ist dieses Angebot für Unternehmen mit komplexen ERP-Installationen und heterogenen Organisations- und Prozesswelten.

Um die globale Nachfrage nach S/4-Transformationen im Konzernumfeld nachhaltig zu befriedigen, liefert cbs ein skalierbares Serviceangebot und tritt auch als Softwareanbieter auf. SAP-Großkunden und strategische Dienstleistungspartner erhalten die Möglichkeit, Unternehmenslizenzen für cbs ET zu erwerben und erlangen damit die Fähigkeit, selektive Transformationen eigenständig durchzuführen.

cbs ist zudem Gründungsmitglied der von SAP ins Leben gerufenen Community “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. In dieser Experten-Gemeinschaft werden gemeinsam mit SAP globale Standards und Migrationsroutinen für die Abwicklung von Transformationen geschaffen.

Erfolgreiche Projekte in Übersee stärken die Global Company

Ebenfalls positiv ist die Entwicklung in den Auslands-Niederlassungen. cbs Spanien und cbs Asia-Pacific wurden als Delivery Center aufgebaut, die Mitarbeiterzahl wächst kontinuierlich, die Zusammenarbeit in globalen Projekten funktioniert. In Singapur akquiriert cbs im lokalen Markt neue Kunden. “Die Globalisierung von cbs schreitet weiter voran. De facto sind wir bereits eine Global Company – und diesen Weg gehen wir konsequent weiter”, erklärt CEO Sulovsky.

Auch in den USA hat cbs eine stabile, entwicklungsfähige Beratungsorganisation aufgebaut und verfügt inzwischen über ein gutes Netzwerk an Partnern. cbs America ist im Jahr 2019 stark gewachsen und hat seinen Umsatz deutlich gesteigert. Selective Data Transition wird im nordamerikanischen Markt inzwischen als geeigneter Weg für S/4HANA-Transformationen angesehen. cbs America hat einige Projekte in diesem Umfeld gewonnen, die ab Mitte 2020 live gehen werden. Zudem hat sich cbs in den USA im Bereich Carve-out und Post Merger Integration etabliert und große SAP-Rollout-Projekte gewonnen.

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 630 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie acht internationalen Dependancen. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Center sowie unterstützt durch ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um die Welt.

