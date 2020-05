cbs eröffnet Niederlassung in Wien

– Unternehmensberatung setzt Internationalisierung weiter fort

– Großes Potenzial für komplexe Transformationsprojekte in Österreich

– Spezielle Expertise im Bereich “Selective SAP S/4HANA Transition”

Heidelberg, 19. Mai 2020 – cbs Corporate Business Solutions GmbH setzt seine Internationalisierungsstrategie konsequent fort. Die Heidelberger Unternehmensberatung hat vor wenigen Wochen eine Niederlassung in Wien eröffnet. Damit komplettiert cbs seine Präsenz im DACH-Gebiet, in Zürich verfügt cbs bereits seit längerem über eine erfolgreiche Dependance. Unter der Überschrift “ONE Digital Enterprise on S/4HANA” wird das Beratungshaus nun auch im österreichischen Markt sein einzigartiges Komplettangebot für die Unternehmenstransformation positionieren. Leiter der Auslandsbüros ist Dalibor Kukic, der aus Wien stammt und mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich SAP ERP und Industrie-Geschäftsprozesse mitbringt. Der 37-jährige Informatiker ist mit den Herausforderungen der Unternehmen gut vertraut. Auch in Österreich besteht eine große Nachfrage nach umfassenden Transformationsprojekten. “Management-Beratung, Prozess-Beratung, Finance & Controlling, Logistik – ich sehe für uns viele Möglichkeiten. In unserem Markt fehlt ein Anbieter, der ein derart lückenloses und spezifisches Portfolio mitbringt, um Geschäftsprozesse und Systeme aus einer Hand zu gestalten und umzusetzen”, erklärt Kukic. Wien ist nach Zürich, Barcelona, Philadelphia, Detroit, Denver, Singapur und Malaysia bereits der achte Auslandsstandort von cbs.

Als digitales Unternehmen hat cbs in der Coronakrise seinen Arbeitsmodus schnell umgestellt. Remote Collaboration, virtuelle Kundenworkshops, Online-Events – gemeinsam mit Kunden und Partnern wurden eine Menge neuer, erfolgreicher Arbeitsformen entwickelt. Trotz Kontaktbeschränkungen funktioniert die Zusammenarbeit national und weltweit reibungslos. Anspruchsvolle SAP-Projekte, etwa im Bereich S/4HANA, wurden mit remote-Unterstützung weitergeführt.

Spezielle Expertise im Bereich Selective SAP S/4HANA Transition

Auf dem Weg in die Digitale Transformation ist Geschwindigkeit ein Schlüsselfaktor. cbs verfügt über einen innovativen High-Speed-Ansatz für den S/4-Umstieg. Mit dem cbs Selective Approach lassen sich konzernweite Umstellungen gezielt beschleunigen und auf einen Bruchteil der häufig veranschlagten Zeit verkürzen. Durch selektives Vorgehen kommt Tempo ins Projekt. cbs gelingt es, die Programmplanung von SAP-Transformationsprojekten mit hohem Mehrwert umzugestalten und drastisch zu verkürzen. “Unser Angebot dürfte für viele österreichische Konzerne interessant sein”, ist sich Büroleiter Kukic sicher.

cbs hat für die global tätige Viessmann Group (12.000 Mitarbeiter) die bisher weltweit größte S/4-Transformation in der produzierenden Industrie realisiert. Das Viessmann-Projekt gilt als Leuchtturm für S/4-Transformationen im globalen SAP-Markt. In punkto Geschwindigkeit, Nutzen und Vorgehen setzt es neue Maßstäbe und dient zahlreichen Konzernen in der DACH-Region als Blaupause für ihre eigene Transformation.

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 630 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie acht internationalen Dependancen. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Center sowie unterstützt durch ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um die Welt.

