cbs eröffnet neuen Standort in Zagreb

Beratungshaus installiert Nearshore Delivery Center

Heidelberg, 20. Juni 2022 – cbs Corporate Business Solutions eröffnet eine neue Niederlassung in Kroatien. Die Unternehmensberatung baut damit ihre internationale Präsenz weiter aus. Das neue Büro in Zagreb wird als Nearshore Delivery Center für andere Niederlassungen des Beratungshauses in Europa agieren. Der Standort ist bereits die zwölfte ausländische Dependance von cbs. Vor allem die Geschäftseinheit AMS (Application Management Service) soll durch die kroatischen Kolleginnen und Kollegen unterstützt werden. Auch die Business Units ERP (Enterprise Resource Planning) und SLT (System Landscape Transformation) werden langfristig mit Beraterkapazitäten aus Kroatien ergänzt. Business Transformationen zu global einheitlichen digitalen End-2-End-Prozesslandschaften stehen in Europa weiterhin ganz oben auf der Agenda. Davon profitieren derzeit alle Niederlassungen.

cbs ist in Kroatien bereits gut vernetzt. Der schnelle Aufbau des Teams soll durch das bestehende Berater-Netzwerk und bereits existierende Verbindungen zu potenziellen Beraterinnen und Beratern realisiert werden. „Bis Ende dieses Jahres werden wir das kroatische Team vor Ort auf fünf Personen ausbauen. 2023 werden wir diese Zahl nochmals verdoppeln“, erklärt Jürgen Remmert, Mitglied der cbs-Geschäftsleitung. Er wird die Niederlassung in Zagreb vorerst leiten. Vor Ort wird das Team von einer kroatischen SAP-Expertin geleitet, die bereits über viele Jahre Erfahrung in der Beratung verfügt.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.000 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040

erik.wegener@cbs-consulting.de

http://www.cbs-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.