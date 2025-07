cbs eröffnet Nearshore Delivery Center in Rumänien

Unternehmensberatung stärkt Wettbewerbsfähigkeit im DACH-Raum

Heidelberg, 07. Juli 2025 – cbs Corporate Business Solutions hat eine neue Niederlassung in der rumänischen Hauptstadt Bukarest gegründet. Die erfolgreiche Unternehmensberatung baut damit ihre Präsenz im Osteuropa weiter aus, treibt das internationale Wachstum weiter voran und positioniert die globale Organisation der Gruppe für die Zukunft. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach SAP-Beratungsleistungen für Kunden in Deutschland und Europa erweitert cbs seine Kapazitäten für Beratungs-, Entwicklungs- und Migrations-Services, sowie Application Management. „Wir freuen uns, dass wir unser neues, leistungsfähiges Nearshore-Zentrum in Rumänien jetzt eröffnen können. Die neuen Kollegen verbessern unsere Lieferfähigkeit und passen perfekt zu uns“, erklärt Jürgen Remmert, einer der Geschäftsführer der neuen Gesellschaft und Mitglied der Geschäftsleitung bei cbs.

cbs hat die SAP-Sparte mit 40 erfahrenen Beraterinnen und Beratern von Skyconsult SRL übernommen. Sie sind bereits seit mehr als zehn Jahren dort in anspruchsvollen Projekten aktiv. Im Zuge der Übernahme gehen auch einige lokale Kundenbeziehungen an die Heidelberger über. Das neue Büro in der 1,7-Millionen-Einwohner-Metropole, das der lokale Geschäftsführer Radu Vintila leitet, wird die bestehenden Projekte und Kundenbeziehungen fortführen und damit auch den Einstieg von cbs in den rumänischen Markt ermöglichen. Im Wesentlichen wird das neue Team jedoch als Nearshore Delivery Center fungieren und bestehende europäische Innovations-Projekte von Bukarest aus unterstützen.

Dabei wird cbs auch hier seinem Anspruch als Qualitätsführer gerecht, denn cbs bindet die neuen Kolleginnen und Kollegen ab sofort in alle Ausbildungs- und Innovationsthemen ein. „Wir haben bereits ein gut ausgebildetes Team in Rumänien, das nun von den Möglichkeiten von cbs profitieren wird. In vielen klassischen Shoring-Modellen wird aus den Ländern nur zugeliefert. Wir hingegen werden in der Lage sein, komplette Teilprojekte aus Rumänien zu übernehmen oder einen Projektleiter zu stellen“, verdeutlicht Remmert.

Rund 40 SAP-Experten arbeiten künftig für europäische Kundenprojekte

„Unsere Industriekunden wünschen sich häufig, dass wir Ihnen ein preislich attraktives Angebot machen und dabei ihre Projekte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der europäischen Zeitzone bedient werden. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Mit der neuen Niederlassung stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit im DACH-Raum“, erklärt Remmert.

Die neuen Mitarbeiter werden ihre Expertise zunächst vorwiegend in den Bereichen Application Management Services (AMS), Enterprise Resource Planning (ERP), ONE Finance, Sustainable Supply Chain Management (SSCM) und Technologie einbringen. „Außerdem möchten wir uns noch im Bereich Landscape Transformation und Salesforce (cbs CX) verstärken“, verrät Remmert.

cbs will Arbeitgebermarke in Osteuropa stärken

Auch das Thema Employer Branding spielt bei der Neugründung eine Rolle. Denn cbs möchte auch ein attraktiver Arbeitgeber auf dem Balkan sein. Im kroatischen Zagreb etwa gibt es bereits seit 2022 eine Niederlassung. Bei cbs in Rumänien findet sich eine breite Auswahl an vielen spannenden Betätigungsfeldern für SAP-Experten – so etwa als Transformationsberater, Prozess- und Anwendungsberater, Technologieexperte oder Solution Architect. Remmert betont: „Wir wollen die Marke cbs und unsere Unternehmenskultur in Rumänien bekannter machen, so dass wir für potenzielle Kandidaten, die unsere lokale SAP Consulting-Organisation verstärken können, interessant sind.“

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir sind der Experte für globale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen mit SAP und marktführenden Cloud-Technologien. Im Jahr 2025 feiert cbs 30-jähriges Firmenjubiläum.

Wir arbeiten für innovative und wachstumsstarke Industrieunternehmen aus Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Pharma, Chemie und Life Science: 70 Prozent dieser Global Player aus der DACH-Region vertrauen uns.

cbs ist Spezialist für wertgetriebene, IT-gestützte Business Transformationen mit Fokus auf SAP. Durch eine einzigartige Kombination aus Beratung und softwarebasierten Transformationslösungen bieten wir FAST-VALUE-Ansätze, die das Projektgeschäft revolutionieren und innovative Unternehmenslösungen in einem Bruchteil der Zeit liefern.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.700 Mitarbeitende an 40 Standorten weltweit. Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenlösungen rund um den Globus.

