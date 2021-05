cbs ernennt drei neue Geschäftsführer

Globale Unternehmensberatung weiter auf Wachstumspfad

Heidelberg, 25. Mai 2021 – Auf dem erfolgreichen Wachstumspfad hat cbs Corporate Business Solutions – internationale Unternehmensberatung für digitale Transformation und unternehmensweite Lösungen – seine Unternehmensführung erweitert. Neben Harald Sulovsky als CEO agieren nun Rainer Wittwen, Holger Scheel und Stefan Risse als Geschäftsführer der cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in Heidelberg.

Im Jahr 2025 will cbs mit 1.000 Beratern in internationalen Märkten und neuen Branchen eine Viertelmilliarde US-Dollar Umsatz erzielen. Harald Sulovsky, Gründer und CEO: “Das profitable Wachstum von cbs und unsere Vision 2025 stellen neue Anforderungen an die Unternehmensführung. Die intensive Zusammenarbeit und Aufgabenteilung mit den drei neuen Geschäftsführern ist folgerichtig und wichtig für die weitere globale Geschäftsentwicklung der cbs.”

Die ambitionierten Ziele sind verknüpft mit großer Nachfrage im Kerngeschäft: Unternehmensweite Geschäftsprozesslösungen (ONE Digital Enterprise) für mittelständische Konzerne und Hidden Champions in der Fertigungsindustrie sowie software-getriebene Transformationslösungen (Enterprise Transformation Solutions) auch für globale SAP-Großkunden. “Die digitale Transformation und der Wechsel der Kernprozess-Plattform sind zentrale Herausforderungen für unsere Kunden. cbs liefert die Gestaltung globaler, digitaler End-to-End Geschäftsprozesse in hybriden Systemlandschaften. Zudem eröffnet die unternehmenseigene innovative Standardsoftware cbs ET Enterprise Transformer® weitere Marktpotenziale”, so Sulovsky.

Rainer Wittwen, seit 2010 Mitglied der Geschäftsleitung bei cbs, hat fundierte Erfahrung in der Managementberatung für globale Veränderungsprojekte im Industriekundenumfeld. “cbs ist strategischer Berater für Weltmarktführer in der Fertigungsindustrie – wir liefern hohe Qualität und arbeiten mit unseren Kunden auf Augenhöhe zusammen, mit Leidenschaft für unternehmensweite Geschäftsprozesslösungen”, so Wittwen. “Dieses international etablierte Geschäft will cbs in den nächsten Jahren zur globalen Marktführerschaft ausbauen.”

Holger Scheel, seit 2009 als Mitglied der Geschäftsleitung bei cbs, repräsentiert die Marktperspektive für kundenorientierte Lösungen und Services. “Das erfolgreiche Wachstum von cbs basiert auf langjährigen und partnerschaftlichen Beziehungen mit heute über 300 aktiven Kunden. Wir kombinieren Beratung, Best Practice und Software für erfolgskritische Unternehmensprojekte und komplexe Transformationen. Auf dieser breiten Basis werden wir unsere Marktpräsenz global erweitern und unsere Marktdurchdringung im Kerngeschäft erhöhen”, betont der Geschäftsführer.

Stefan Risse, seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung bei cbs, bündelt fachliche Beratungsexpertise für SAP-Produkte mit Qualitätsführerschaft über Software-Generationen von R/2 bis S/4. “cbs unterstützt internationale Rollout-Strategien für globales Geschäft”, so Risse. Als Wirtschaftsinformatiker und Berater beschäftigt er sich mit innovativen Technologielösungen – Digital Architecture / Cloud, Customer Experience (u. a. Salesforce), Global Trade Services sind Beispiele, wie cbs aus Beratungsprodukten neue Geschäftsfelder entwickelt.

“cbs ist für die Marktanforderungen heute schon mit einem hoch relevanten Portfolio aufgestellt”, erklärt Harald Sulovsky: “Wir helfen Fertigungsunternehmen, Geschäftsprozesse unternehmensweit zu optimieren und zu digitalisieren”, so Sulovsky. Das neue SAP-Programm “RISE with SAP” steht für Business Transformation-as-a-service – “und bestätigt das Unternehmenskonzept von cbs, Corporate Business Solutions unternehmens- und weltweit zu liefern, mit umfassendem Portfolio, als starker Partner der SAP und unabhängiger Berater für Industriekunden”, erläutert der CEO.

cbs Corporate Business Solutions, gegründet 1995, ist die internationale Unternehmensberatung für digitale Transformation und unternehmensweite Lösungen. Für mittelständische Industriekonzerne, Hidden Champions und Großunternehmen gestalten, optimieren und betreuen die Berater digitale Geschäftsprozesse – umfassend und weltweit. Für die Unternehmenstransformation globaler Industriekunden kombiniert cbs branchenspezifische Beratungsexpertise mit software-gestützten Transformationslösungen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 700 Mitarbeiter an 20 Standorten – am Firmensitz in Heidelberg, an neun weiteren Standorten in Deutschland und in zehn internationalen Niederlassungen (Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Malaysia, Singapur, Japan).

