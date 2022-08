cbs bietet SAP-Kunden neues Managed-Security-Paket auf Basis der SecurityBridge-Lösung an

Unternehmensberatung schließt Partnerschaft mit Cybersicherheits-Spezialisten

Heidelberg, 02.08.2022 – cbs Corporate Business Solutions hat mit SecurityBridge, dem führenden Anbieter einer SAP-Security-Plattformlösung, eine Partnerschaft geschlossen, um der wachsenden Nachfrage nach umfassenden und zuverlässigen Serviceangeboten im Bereich SAP Security für internationale SAP-Kunden gerecht zu werden.

Die Lösungen von cbs sind führend im Markt. Mit einzigartigen Business Transformation Services unterstützt cbs seine Industriekunden ganzheitlich dabei, ein globales digitales Unternehmen zu werden. Mit pragmatischen Beratungsansätzen und wegweisenden Leuchtturmprojekten setzen die Berater regelmäßig neue Maßstäbe für innovative Geschäftsprozesse und wertschaffende, schnelle und sichere Business Transformationen. Aktuell nehmen Sicherheitsbedrohungen, Abhörskandale und internationale Wirtschaftsspionage deutlich zu. Die Bereitstellung von Diensten und Daten für interne und externe Verbraucher stellt die SAP-Systemlandschaften der Firmen auf den Prüfstand. cbs bietet SAP-Kunden neue Sicherheitsservices auf Basis der intelligenten Lösung der SecurityBridge-Plattform. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit der Kunden gegen die Bedrohung durch einen Cyberangriff auf kritische SAP-Unternehmensanwendungen zu erhöhen.

Die SecurityBridge-Plattform für SAP ist die weltweit erste und einzige nahtlos integrierte SAP-Cybersecurity-Technologie, die alle SAP-Sicherheitsanforderungen abdeckt. Angefangen bei der Überwachung von Bedrohungen, der Schwachstellenanalyse in der Kundenprogrammierung, dem Patch-Management für SAP bis hin zu Baseline-Tests für die Systemhärtung – all das bietet SecurityBridge auf einer einzigen Plattform. Die Partnerschaft mit SecurityBridge ist eine strategische Ergänzung des bestehenden Managed Service Portfolios von cbs, um modernste SAP-Sicherheitsdienstleistungen anzubieten.

„Die äußeren Einflüsse und Gefahren nehmen zu und werden für Industrieunternehmen immer unkalkulierbarer. Umfassende Resilienz ist der zentrale Erfolgsfaktor für die Unternehmen. Dies beschränkt sich nicht nur auf Lieferketten, Compliance, Energie oder Ressourcen, sondern führt auch zu einer generellen Forderung nach Prozess- und Cybersicherheit. SecurityBridge erweitert unser bestehendes Security-Angebot um automatisierte Prüfungen und Validierungen in bisher nicht gekannter Genauigkeit sowie um zuverlässige Reports für SAP-Systeme“, so Oliver Villwock, Consulting Director bei cbs.

SecurityBridge ist ein schnell wachsender Anbieter von fortschrittlicher Cybersicherheit für SAP-Cloud- oder On-Premises-Anwendungen mit der ersten und einzigen einheitlichen Plattform, die alle Aspekte der SAP-Cybersicherheit abdeckt. SecurityBridge hat seinen Hauptsitz in Deutschland und betreut viele der weltweit führenden Marken und Unternehmen.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.000 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040

erik.wegener@cbs-consulting.de

http://www.cbs-consulting.de