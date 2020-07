CBD-Öl gegen Schmerzen: Box-Champ Ünsal Ariks Geheimwaffe

Wie der WBC-Champion gegen Schmerzen CBD-Öl nutzt

– Titelverteidigungs-Fight seines WBC Asia Champion-Titels am 18. Juli in Wiesbaden

– Neues Buchprojekt: Arik schreibt aktuell an seiner Autobiografie

– Warum der Titelsammler auf CBD-Öl schwört

Berlin, 10. Juli 2020 – Krönt sich Ünsal Arik erneut zum Champion? Der Profiboxer, vielen auch bekannt als couragierter Kritiker des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, will am 18. Juli in Wiesbaden seinen Titel als WBC Asia Champion verteidigen, den er sich am 8. November 2019 souverän gegen den Weissrussen Siarhei Huliakevich (“Der Chirurg”) erkämpft hatte.

Im Ring hat der 39-jährige Weltergewichtler schon nahezu alles erreicht: WBF International Champion, IBF Europameister und GBU World Champion sind nur drei seiner zahlreichen Titel.

Große Ziele: Autobiografie und Titelverteidigung

Wer Ünsal Arik auf seine sportlichen Triumphe reduziert, wird seiner vielschichtigen Persönlichkeit allerdings kaum gerecht. Weil der im bayerischen Parsberg geborene Türke sich – weit über den Boxsport hinaus – einen Namen gemacht hat als etwas anderer Athlet. Als einer, der klar Stellung bezieht zu gesellschaftspolitischen Themen, Haltung zeigt – und seinen Worten Taten folgen lässt. So auch beim Thema Ernährung. Arik ist Veganer, was mehr als ungewöhnlich ist für einen Profiboxer. 2019 veröffentlichte er mit “VegBoxen” ein vielbeachtetes Sachbuch, mit dem er Vorurteile gegenüber veganer Ernährung im Profisport relativiert. Aktuell arbeitet Ünsal Arik an seiner demnächst erscheinenden Autobiografie.

CBD-Öl als Erfolgsbooster

Dass Ünsal Arik für Progressivität steht, unterstreichen auch seine Erfahrungen mit CBD-Öl, das er seit zwei Jahren verwendet und ihm in vielerlei Hinsicht enorm hilft. “Ich bin über meine Frau auf CBD gekommen, die immer davon geschwärmt hat, wie locker sie das mache, weil sie damit besser schläft. Und weil es eine bessere Stimmung bei ihr ausgelöst hat, sie wurde insgesamt viel entspannter”, so Arik.

“Daraufhin habe ich mir gedacht, dass ich das auch mal ausprobiere.” Wenig später hat Ünsal Arik festgestellt, dass auch sein Schlaf sich erheblich verbesserte, bereits nach wenigen Tagen. “Gut schlafen zu können ist so ziemlich das Wichtigste, für alle Menschen. Damit der nächste Tag wieder super beginnt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich bessere Laune hatte, meine neu gewonnene positivere Energie auch andere weitergeben konnte.”

“CBD half mir auch vor meinen Kämpfen, wenn ich nervös war, ebenso bei der Regeneration. Ich habe viel seltener Muskelkater, seit ich CBD-Tropfen einnehme. Vor den Trainingseinheiten bin ich wesentlich lockerer. CBD-Öl-Tropfen kann ich definitiv jedem Sportler empfehlen”, so Ünsal Arik.

Denn: “Jeder professionelle Sportler hat mit Anspannung und Wehwehchen zu kämpfen. Eine gewisse Lockerheit ist enorm wichtig für mich als Boxer, nur dann ist die Muskulatur schnell und beweglich. Wer angespannt ist, schlägt langsamer”, erklärt Arik. “Auch im Kopf macht es mich freier, dann funktioniert bei mir alles schneller.”

Studien belegen die Wirksamkeit

CBD-Öl ist als Naturheilmittel gewaltig auf dem Vormarsch, etliche Studien belegen sein vielfältiges Potential und die Wirksamkeit für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Aktuell grassiert ein regelrechter Hype um CBD-Öl. Obwohl es schon auf eine sehr lange Geschichte zurückblickt.

Die Fakten: Bei Cannabidiol, kurz CBD, handelt es sich um eine Verbindung, die aus Hanf gewonnen wird. Im Unterschied zu der wohl bekanntesten chemischen Verbindung der Cannabispflanze, dem THC, wirkt CBD jedoch nicht psychoaktiv, es ist also keine Droge.

Vollspektrum-Öl ist die Benchmark für Hochwertigkeit

Ünsal Arik verwendet CBD-Öle von C-B-D.ONE, der Eigenmarke des CBD Onlineshops cbdkaufen.com. Diese besonders hochwertigen CBD-Produkte sind sogenannte Vollspektrum-Öle. Diese erhalten neben CBD auch noch weitere, ursprünglich in der Hanfpflanze enthaltende Cannabinoide. Ähnlich verhält es sich bei braunem Zucker, der gegenüber dem weißen, raffinierten Industriezucker seine ursprünglichen Mineralien enthält und deshalb als deutlich hochwertiger einzustufen ist.

Alle C-B-D.ONE-Produkte können ein breitgefächertes Wirkungsspektrum vorweisen und vielseitig eingesetzt werden. Ob CBD-Öle, -Kristalle, -Liquids oder Kosmetikprodukte – C-B-D.ONE ist der Garant für höchste Produktqualität. Alle Produkte sind GMP-zertifiziert und stammen aus biologischer Nutzhanfhaltung.

Anlässlich des Wettkampfs von Ünsal Arik bietet der Onlineshop CBD-Kaufen.com nun allen Lesern dieser Pressemitteilung einen Spezialrabatt an: So kann jeder mit dem Gutscheincode “PM-Arik20” im Juli 2020 auf alle Produkte von C-B-D.ONE einen Rabatt von 20% erhalten, wenn man CBD kaufen will.

cbdkaufen.com ist die Anlaufstelle für Endkunden und Händler, die CBD kaufen wollen. Mit einer breiten Produktpalette präsentiert der Shop die besten CBD Öl Hersteller Europas.

